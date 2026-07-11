Polistena, inaugurata Villa delle Giare: intitolate anche due vie a Cannatà e Tornatora

Dopo circa un anno di attesa, il Comune di Polistena ha inaugurato Villa delle Giare, restituendo ai cittadini un’area riqualificata e dedicata alla memoria, alla partecipazione e alla vita collettiva. Infatti, i lavori di restyling hanno riguardato il rifacimento dell’impianto di illuminazione, nuovi pavimenti, spazi vita più ampi e la creazionedi un’area giochi per bambini con Pet per gli animali.

Nel corso della manifestazione, si è tenuta la cerimonia di intitolazione di due vie a Domenico Cannatà e Mario Tornatora, un momento di memoria pubblica e riconoscimento civile per due figure centrali nella storia del Comune pianese.