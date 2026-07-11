Polistena, inaugurata Villa delle Giare: intitolate anche due vie a Cannatà e Tornatora

Inaugurata a Polistena Villa delle Giare, restituita ai cittadini un’area riqualificata e dedicata alla memoria, alla partecipazione e alla vita collettiva

Villa delle Giare sindaco Michele Tripodi Polistena
Foto Facebook Michele Tripodi

Dopo circa un anno di attesa, il Comune di Polistena ha inaugurato Villa delle Giare, restituendo ai cittadini un’area riqualificata e dedicata alla memoria, alla partecipazione e alla vita collettiva. Infatti, i lavori di restyling hanno riguardato il rifacimento dell’impianto di illuminazione, nuovi pavimenti, spazi vita più ampi e la creazionedi un’area giochi per bambini con Pet per gli animali.

Nel corso della manifestazione, si è tenuta la cerimonia di intitolazione di due vie a Domenico Cannatà e Mario Tornatora, un momento di memoria pubblica e riconoscimento civile per due figure centrali nella storia del Comune pianese.

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