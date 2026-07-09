Polistena, il 18 luglio la mostra personale “L’arte dei Volumi” di Silvana Surace | INFO

Sabato 18 luglio, alle ore 18:00, presso il Salone delle Feste di Polistena, si terrà il vernissage della mostra personale “L’Arte dei Volumi” dell’artista internazionale Silvana Surace. L’esposizione resterà visitabile fino al 22 luglio. Non è una semplice mostra di pittura, ma un percorso dentro una tecnica che ha reso Silvana Surace riconoscibile e apprezzata ben oltre i confini della Calabria. Da anni, infatti, è conosciuta come “l’artista dei volumi”, per la sua capacità di trasformare la tela in uno spazio vivo, nel quale forme, rilievi e materia sembrano uscire dal quadro per dialogare con chi osserva.

Nata a Palmi nel 1972, autodidatta, Silvana Surace ha iniziato a esporre già in giovane età, distinguendosi per una ricerca artistica che negli anni è diventata sempre più personale e innovativa. La sua pittura nasce da un’intensa dimensione emotiva: ogni opera è il riflesso del suo mondo interiore, un linguaggio fatto di colore, materia e tridimensionalità attraverso cui raccontare emozioni, fragilità e speranze.

I suoi celebri volumi non rappresentano soltanto una scelta tecnica, ma una vera poetica: sono il desiderio di uscire dalla superficie della tela per raggiungere l’altro, di comunicare senza parole, trasformando ogni dipinto in un’esperienza sensoriale e interpretativa. Colori vibranti, dettagli ricercati e messaggi nascosti invitano il visitatore a soffermarsi, osservare e lasciarsi coinvolgere.

Profondamente ispirata dall’opera di Vincent Van Gogh, e in particolare dalla forza materica delle sue pennellate, Silvana Surace ha sviluppato uno stile assolutamente originale che le è valso numerosi riconoscimenti e la partecipazione a mostre nazionali e internazionali, raccogliendo apprezzamenti da parte del pubblico e della critica.

Il vernissage sarà impreziosito dalla collaborazione del Maestro d’Arte Luciano Tigani e dall’intervento del prof. Marcello Anastasi, docente di Storia dell’Arte presso il Liceo “M. Guerrisi – V. Gerace” di Cittanova.