Polistena, il 18 luglio la mostra personale “L’arte dei Volumi” di Silvana Surace | INFO

Il Salone delle Feste di Polistena ospiterà il vernissage della mostra personale "L'Arte dei Volumi" dell'artista internazionale Silvana Surace

Mostra personale L'Arte dei Volumi dell'artista Silvana Surace

Sabato 18 luglio, alle ore 18:00, presso il Salone delle Feste di Polistena, si terrà il vernissage della mostra personale “L’Arte dei Volumi” dell’artista internazionale Silvana Surace. L’esposizione resterà visitabile fino al 22 luglio. Non è una semplice mostra di pittura, ma un percorso dentro una tecnica che ha reso Silvana Surace riconoscibile e apprezzata ben oltre i confini della Calabria. Da anni, infatti, è conosciuta come “l’artista dei volumi”, per la sua capacità di trasformare la tela in uno spazio vivo, nel quale forme, rilievi e materia sembrano uscire dal quadro per dialogare con chi osserva.

Nata a Palmi nel 1972, autodidatta, Silvana Surace ha iniziato a esporre già in giovane età, distinguendosi per una ricerca artistica che negli anni è diventata sempre più personale e innovativa. La sua pittura nasce da un’intensa dimensione emotiva: ogni opera è il riflesso del suo mondo interiore, un linguaggio fatto di colore, materia e tridimensionalità attraverso cui raccontare emozioni, fragilità e speranze.

I suoi celebri volumi non rappresentano soltanto una scelta tecnica, ma una vera poetica: sono il desiderio di uscire dalla superficie della tela per raggiungere l’altro, di comunicare senza parole, trasformando ogni dipinto in un’esperienza sensoriale e interpretativa. Colori vibranti, dettagli ricercati e messaggi nascosti invitano il visitatore a soffermarsi, osservare e lasciarsi coinvolgere.

Profondamente ispirata dall’opera di Vincent Van Gogh, e in particolare dalla forza materica delle sue pennellate, Silvana Surace ha sviluppato uno stile assolutamente originale che le è valso numerosi riconoscimenti e la partecipazione a mostre nazionali e internazionali, raccogliendo apprezzamenti da parte del pubblico e della critica.

Il vernissage sarà impreziosito dalla collaborazione del Maestro d’Arte Luciano Tigani e dall’intervento del prof. Marcello Anastasi, docente di Storia dell’Arte presso il Liceo “M. Guerrisi – V. Gerace” di Cittanova.

Mostra personale L'Arte dei Volumi dell'artista Silvana Surace

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