Polistena celebra Maria SS. dell’Itria e Santa Marina: : fede, spettacoli e la storica “Teoria dei Santi”

Dall’11 al 18 luglio 2026 Polistena vivrà uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dell’anno: le Feste Patronali in onore di Maria SS. dell’Itria e di Santa Marina Vergine, Patrona della Città. Otto giorni di fede, tradizione, cultura, musica e spettacolo animeranno il centro cittadino, culminando il 17 luglio con la straordinaria e suggestiva Processione della “Teoria dei Santi”, uno degli eventi religiosi più caratteristici della Calabria e tra i più rari in Italia.

La processione è un patrimonio storico e spirituale unico

La processione è un patrimonio storico e spirituale unico: il simulacro di Santa Marina percorre le vie della città preceduto da 24 statue dei Santi venerati a Polistena, accompagnate dal reliquiario. Una testimonianza di profonda devozione popolare che affonda le proprie radici nel tragico terremoto del 5 febbraio 1783, che distrusse completamente la città. Da allora il popolo polistenese affidò la propria protezione a Santa Marina e all’intercessione di tutti i Santi patroni delle chiese cittadine, dando vita a questa imponente manifestazione di fede. La tradizione della “Teoria dei Santi” proseguì fino agli anni Sessanta, per poi essere ripresa nel 1998 grazie all’impegno di Don Giuseppe Demasi, allora parroco del Duomo, e del Comitato Feste Patronali composto da oltre cinquanta cittadini. Oggi questa preziosa eredità viene custodita e valorizzata dall’Associazione “Santa Marina Polistena”, che continua a promuovere e sostenere una delle tradizioni religiose più significative del territorio.

Le Feste Patronali rappresentano un momento di grande partecipazione collettiva

Le Feste Patronali rappresentano un momento di grande partecipazione collettiva, capace di richiamare migliaia di persone e di rafforzare il senso di appartenenza della comunità. Un’occasione in cui fede, identità, cultura e aggregazione si fondono, valorizzando anche le eccellenze del territorio. L’edizione 2026 propone un ricco calendario di eventi con ospiti di rilievo nazionale e internazionale: Aiello, Santino Cardamone, Gen Rosso, il celebre format musicale Febbre Italiana, la 18ª edizione della Notte dei Giganti, il Villaggio del Gusto, la musica della Concert Band di Melicucco, il folk di Davis Muccari e il concerto dei RANDHOME dedicato ai temi sociali.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera contribuiranno gli spettacoli pirotecnici della Pirotecnica Sorbara, le artistiche luminarie curate dalla FP Service di Riace Marina e le esibizioni dello Storico Complesso Bandistico “Città di Polistena”, che accompagnerà i momenti più solenni della festa. Le Feste Patronali di Polistena sono organizzate dall’Associazione “Santa Marina Polistena”, con il prezioso contributo economico e logistico dell’Amministrazione Comunale di Polistena e con il fondamentale sostegno delle aziende del territorio.

PROGRAMMA CIVILE

Sabato 11 luglio

Ore 19:45 – Ritrovo dei bambini presso il Villaggio del Gusto.

Ore 20:15 – Partenza della sfilata con una coppia di Giganti lungo le vie del centro storico.

Ore 20:30 – Accensione ufficiale delle luminarie in Piazza della Repubblica.

Ore 22:30 (circa) – Spettacolo pirotecnico “Light” presso Piazzale Trinità, a cura della Pirotecnica Sorbara di Maropati.

Ore 22:45 – Davis Muccari in concerto – Piazza della Repubblica.

Domenica 12 luglio

Ore 19:00 – Raduno dei Giganti in Viale Italia.

Ore 19:30 – Sfilata fino a Piazza della Repubblica.

Dalle ore 19:30 alle 21:30 – Esposizione dei Giganti.

Ore 21:30 – La Notte dei Giganti – XVIII edizione, a cura dell’Associazione Culturale Arlecchino e Pulcinella.

Ore 24:00 – Gran finale presso Piazzale Trinità.

Lunedì 13 luglio

Ore 22:00 – Santino Cardamone in concerto – Piazza della Repubblica.

Martedì 14 luglio

Ore 22:00 – Febbre Italiana – Viale Italia.

Mercoledì 15 luglio

Ore 22:00 – Concerto della Concert Band di Melicucco, diretta dai Maestri Maurizio Managò e Michele Napoli, con la partecipazione della voce di Maria Tramontana – Piazza della Repubblica.

Giovedì 16 luglio

Ore 22:00 – Gen Rosso in concerto – Piazza della Repubblica.

Venerdì 17 luglio

Ore 23:00 (circa) – Spettacolo pirotecnico “Light” nei pressi del Duomo, a cura della Pirotecnica Sorbara di Maropati.

Ore 23:30 – RANDHOME in concerto – Piazza della Repubblica.

Sabato 18 luglio

Ore 22:30 – Aiello in concerto – Piazza della Repubblica.

Al termine – Grande spettacolo pirotecnico conclusivo presso il Parco Juvenilia, a cura della Pirotecnica Sorbara di Maropati.

Eventi permanenti

Villaggio del Gusto – 5ª edizione, dall’11 al 18 luglio, in Largo Suor Maria Teresa Fioretti.

Le vie cittadine saranno artisticamente illuminate dalla FP Service di Riace Marina.

Nei giorni 11 e 17 luglio sfilerà per le vie della città lo Storico Complesso Bandistico “Città di Polistena”.

Otto giorni di emozioni, tradizione, fede e spettacolo. Polistena vi aspetta per vivere insieme una delle feste patronali più belle e suggestive della Calabria.