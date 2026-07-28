Polistena, a Largo San Francesco concerto dello Storico Complesso Bandistico

Prosegue la programmazione dell’Estate Culturale Polistenese, promossa dal Comune di Polistena. Il prossimo appuntamento sarà dedicato alla musica con il concerto dello Storico Complesso Bandistico “Città di Polistena”. L’esibizione si terrà il 28 luglio, alle ore 22, a Largo San Francesco, una delle suggestive cornici del centro cittadino. L’iniziativa offrirà al pubblico un’occasione di incontro e condivisione nel segno della tradizione bandistica locale, da sempre parte importante della vita culturale della comunità.
La serata si inserisce nel calendario degli eventi estivi organizzati per valorizzare il territorio e animare Polistena attraverso musica, cultura e spettacolo.