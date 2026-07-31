Pizzo, sorvegliato speciale viola l’obbligo di soggiorno: arrestato 23enne

Nel quadro dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, i militari della Sezione Radiomobile del capoluogo hanno arrestato un 23enne, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Vibo Valentia, ritenuto, allo stato degli accertamenti, responsabile della violazione degli obblighi imposti dal provvedimento.

Il controllo è avvenuto nella serata del 29 luglio, a Pizzo, nei pressi dello scalo ferroviario, dove i Carabinieri hanno notato la presenza di due persone. Alla vista della pattuglia, uno dei due si è allontanato rapidamente, mentre l’altro è stato immediatamente riconosciuto dai militari quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione. Accertata la sua presenza al di fuori del comune nel quale era stato imposto l’obbligo di soggiorno e quindi la violazione delle prescrizioni previste dalla misura, i militari hanno proceduto al suo arresto.

Poco dopo è stato identificato anche il secondo uomo, un 30enne. In considerazione delle circostanze emerse nel corso del controllo e dello stato di particolare agitazione manifestato dal soggetto, i militari hanno proceduto alla perquisizione del veicolo nella disponibilità dei due uomini.

All’interno dell’auto sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro due centraline elettroniche per autovetture, una presa OBD con alimentatore, un localizzatore GPS, quattro chiavi elettroniche per l’apertura di autovetture, un avvitatore a impulsi, utensili meccanici e ulteriore materiale che, per caratteristiche e tipologia, è ritenuto compatibile con quello utilizzato nei furti di autovetture. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificarne la provenienza e l’eventuale utilizzo in attività illecite.

Nella giornata di ieri, 30 luglio, si è svolto presso il Tribunale di Vibo Valentia il giudizio direttissimo nei confronti dell’uomo arrestato. All’esito dell’udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la remissione in libertà dell’imputato con ripristino della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Vibo Valentia, cui resta altresì associato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e, per entrambi gli indagati, vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza irrevocabile di condanna.