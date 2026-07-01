Pink Floyd Legend, “The Dark Side of the Moon”: l’omaggio nei teatri di Taormina e Palermo | INFO

I Pink Floyd Legend tornano nell’Isola dopo il grande successo delle precedenti tournée. Il 5 agosto saliranno sul palco del Teatro Antico di Taormina, mentre il 6 agosto saranno protagonisti al Teatro di Verdura di Palermo, portando in scena “The Dark Side of the Moon”, il capolavoro assoluto dei Pink Floyd. Negli ultimi anni i Pink Floyd Legend si sono esibiti di fronte a oltre 200.000 spettatori, grazie a concerti-evento che rappresentano un punto di riferimento per gli appassionati dell’universo pinkfloydiano.

Ogni tour, prodotto da Gilda Petronelli per Menti Associate, si distingue, infatti, per l’elevato livello artistico e scenografico: da Atom Heart Mother con coro e orchestra a The Dark Side of the Moon – 50th Anniversary Tour, da Live at Pompeii eseguito con gli strumenti vintage originali dell’epoca al tour celebrativo per i 40 anni di Animals, caratterizzato dalla spettacolare riproduzione in videomapping della Battersea Power Station fino alla messa in scena della versione integrale dell’Opera Rock The Wall.

I Pink Floyd Legend sono Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paul Enjoy (chitarre, basso e cori) ed Emanuele Esposito (batteria). Completano la formazione Giorgia Zaccagni, Daphne Nisi Mete e Claudia Marss ai cori e Maurizio Leoni al sassofono solista.

Nel corso della loro carriera hanno condiviso il palco con numerosi collaboratori storici dei Pink Floyd, come Guy Pratt, Ron Geesin, Gary Wallis, Durga McBroom, Claudia Fontaine e Harry Waters con il quale si sono esibiti il 26 gennaio 2024 al Teatro Olimpico di Roma per l’esecuzione integrale di The Final Cut, in una serata dedicata alla commemorazione dell’80° anniversario dello Sbarco di Anzio, durante il quale perse la vita Eric Fletcher Waters, padre di Roger e nonno di Harry.

A Taormina e Palermo, oltre all’esecuzione integrale di The Dark Side of the Moon, verranno riproposti anche i più grandi successi dei Pink Floyd, per uno spettacolo di quasi tre ore dedicato alla musica della storica formazione britannica.

The Dark Side of the Moon, pubblicato nel 1973, è un album entrato nella leggenda della musica mondiale per il numero di copie vendute, l’innovativa tecnica di registrazione, la profondità dei temi affrontati e la straordinaria forza espressiva delle sue melodie. Un’opera che segna l’inizio della piena maturità artistica dei Pink Floyd e che, a oltre cinquant’anni dalla sua uscita, continua a mantenere intatta la propria attualità. Il battito cardiaco che apre e chiude l’album accompagna l’ascoltatore in un viaggio che racconta la vita stessa: dal primo respiro di “Breathe” alle riflessioni sul tempo che scorre e sulla morte, dalle ossessioni legate al denaro alle follie della guerra. Temi che anticipano la critica sociale sviluppata successivamente in “Wish You Were Here”, “Animals” e “The Wall”. The Dark Side of the Moon rimane un disco senza tempo, capace ancora oggi di sorprendere per la modernità dei contenuti e della produzione sonora.

Pink Floyd Legend: la storia

Nati nel 2005, i Pink Floyd Legend sono oggi riconosciuti come il gruppo italiano che rende, in ogni loro spettacolo, il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd grazie alla realizzazione di show perfetti, frutto dello studio approfondito delle partiture e dei concerti live che la band inglese ha proposto nel corso degli anni. Da Atom Heart Mother, la celebre suite per orchestra e coro, che dal 2012 a oggi, a ogni rappresentazione, ha realizzato il “tutto esaurito”, al tour italiano di The Dark Side of The Moon, insieme alla straordinaria Durga Mc Broom (vocalist dei Pink Floyd dal 1987 e per la prima volta su un palco con una band italiana), nel 2014, aggiungono un importante tassello alla loro biografia grazie all’esecuzione integrale, in prima assoluta mondiale, dell’album The Final Cut in occasione delle celebrazioni per il 70° anniversario dello sbarco di Anzio, con la presenza dello stesso Roger Waters.

Il tour 2016 è stato caratterizzato da concerti-evento, in luoghi di assoluto prestigio, come Atom Heart Mother, con una nuova orchestra e un coro di 140 elementi, nel magnifico Sferisterio di Macerata – storica sede dell’Opera mondiale – e l’inedito “Live At Pompeii” che ha ripreso vita nel palcoscenico del Teatro Romano di Ostia antica in occasione della prima edizione della rassegna “Il Mito e il Sogno”, registrando anche qui il tutto esaurito e una lunga standing ovation finale. Il 19 novembre, poi, Roma diventa il palcoscenico della prima grande giornata/evento dedicata alla musica dei Pink Floyd, il “Pink Floyd Legend Day” con ospiti di eccezione tra cui Carlo Massarini.

Nella primavera del 2017, la celebrazione dei quarant’anni di ANIMALS, andata in scena a Roma e a Milano, con ospite speciale il giornalista Andrea Scanzi, uno dei più grandi conoscitori e appassionati dei Pink Floyd, e il suo racconto sulla genesi del disco, gli aneddoti e le particolarità che l’hanno caratterizzato. Durante l’estate 2017 i Legend si esibiscono a Villa Adele ad Anzio nel progetto speciale Roger Waters Night, un grande omaggio al bassista e alla memoria di suo padre, l’ufficiale britannico Eric Fletcher Waters, che perse la vita proprio ad Anzio. Il 25 novembre 2017 a Roma, il percussionista Gary Wallis e le vocalist Claudia Fontaine e Durga Mc Broom, che affiancarono i Pink Floyd nel tour di “The Division Bell”, si uniscono ai Legend per il concerto evento della 2a edizione del “Pink Floyd Legend Day”. Dal 26 febbraio 2018 riprendono il tour di Atom Heart Mother.

A giugno 2019 il debutto in prima mondiale al Ravenna Festival con lo spettacolo SHINE Pink Floyd Moon portato in scena insieme al regista coreografo Micha van Hoecke e che vede come special guest Denys Ganio, già étoile del Balletto di Marsiglia ed interprete del famoso Pink Floyd Ballet di Roland Petit.

Il 21 giugno 2022 invitati dall’Università di Tor Vergata a inaugurare le celebrazioni del quarantennale dello storico Ateneo romano, i Legend portano in scena il progetto speciale “#40 anni in una notte… e oltre, un repertorio composto di oltre 40 anni di successi floydiani, accompagnati da un’orchestra di 17 elementi.

Il tour estivo 2022 di Atom Heart Mother prende il via a luglio con un tutto esaurito dal Teatro Romano di Fiesole per proseguire ad agosto davanti a più di 3000 persone al Roma Summer Fest alla Cavea del Parco della Musica insieme a Ron Geesin e arrivare per la prima volta in Sicilia ad Agrigento al Teatro Valle dei Templi e all’Anfiteatro di Zafferana Etnea.

Durante l’inverno 2023 i Legend riprendono con grande successo (4 sold out consecutivi: Modena, Pordenone, Roma e Firenze) il tour di SHINE Pink Floyd Moon al fianco di Raffaele Paganini, nuovo coprotagonista insieme alla band e ai danzatori della Compagnia Daniele Cipriani, dell’opera rock che, dopo la morte di Micha van Hoecke avvenuta nell’agosto del 2021, vede la regia della danzatrice coreografa giapponese Miki Matsuse, compagna di vita e di lavoro di Micha.

A marzo 2023 i Legend festeggiano i 20.000 spettatori del tour celebrativo del cinquantennale di The Dark Side of The Moon partito nel marzo 2022. Il 12 marzo 2023, a Isernia, i Pink Floyd Legend si esibiscono in un concerto-evento con Guy Pratt, bassista dei Pink Floyd dal 1987.

Il 2024 si è aperto con il grande successo della Pink Floyd Legend Week, la cinque giorni che ha realizzato più di 7000 spettatori al Teatro Olimpico di Roma grazie alla riproposizione integrale di 6 album in 5 giorni, tra cui The Final Cut insieme a Harry Waters per concludersi con il tutto esaurito, a dicembre, al Teatro Petruzzelli di Bari e al Teatro Regio di Parma.

Il 2025 si contraddistingue per il debutto del tour di The Wall, vera e propria Opera Rock dal vivo in cui musica, teatro e immagini si fondono in un’unica grande esperienza multisensoriale. Tutte le produzioni dei Pink Floyd Legend sono firmate Menti Associate.