Pillole di storia: i calabresi e la Guerra delle Fiandre

Il ruolo dei soldati calabresi nella Guerra delle Fiandre sarà al centro del nuovo incontro promosso dal Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria. La conversazione, dal titolo “I Calabresi e la Guerra delle Fiandre”, sarà disponibile a partire da lunedì 27 luglio sul canale YouTube del sodalizio reggino e sulle diverse piattaforme social presenti in rete. All’incontro prenderà parte il presidente del Circolo Culturale “L’Agorà”, Gianni Aiello, che nel corso della conversazione presenterà una parte degli studi realizzati attraverso variegate ed elaborate ricerche sul tema.

L’appuntamento approfondirà il legame tra la Calabria e la Guerra delle Fiandre, combattuta tra il XVI e il XVII secolo. Un rapporto storico rappresentato dal massiccio reclutamento di soldati calabresi nei Tercios spagnoli, i reparti di fanteria impiegati dalla Corona di Spagna per contrastare la rivolta nei Paesi Bassi durante la Guerra degli Ottant’anni e la Guerra dei Trent’anni.

I “bellicosi fanti calabresi” combatterono sui campi di battaglia delle Fiandre, inquadrati nei celebri Tercios dell’Impero spagnolo. La loro presenza e il loro contributo militare nei due grandi conflitti europei saranno tra gli aspetti analizzati durante l’incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria. La conversazione sarà disponibile sulle diverse piattaforme social presenti in rete a partire da lunedì 27 luglio.