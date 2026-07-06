Pianeta Sport Reggio Calabria sul tetto della Calabria: gli Esordienti A sono Campioni Regionali

Un trionfo che premia la crescita, il lavoro di squadra e la passione. La Pianeta Sport di Reggio Calabria si laurea, ancora una volta, Campione Regionale nella categoria Esordienti A in occasione dei campionati disputatisi ieri a Crotone. ​Un risultato straordinario che, pur non essendo l’obiettivo primario della società — da sempre focalizzata sullo sviluppo graduale e sereno dei giovani atleti —, corona una stagione eccezionale guidata dal lavoro tecnico dello staff. Le gare individuali e le emozionanti staffette hanno evidenziato una crescita costante di tutto il gruppo, un percorso affrontato nel pieno rispetto dell’età e dei tempi dei bambini, oggi pronti al grande salto verso le categorie superiori. ​Chiudere la stagione agonistica insieme ai ragazzi, alle famiglie e allo staff con questo traguardo rappresenta una gratificazione enorme per tutta la società reggina.

Il successo di questo straordinario gruppo è il frutto della guida magistrale e della dedizione dei tecnici della categoria Esordienti

​Il successo di questo straordinario gruppo è il frutto della guida magistrale e della dedizione dei tecnici della categoria Esordienti, che hanno seguito con attenzione ogni passo della crescita dei giovani atleti: Nunzio Gullì, Matilde Gullì, Matteo Orbitello e Simone Romeo.

​Dalle categorie giovanili ai Master: un nuoto senza “scadenza”

​Il fine settimana di successi della Pianeta Sport non si è esaurito a Crotone. Dai giovanissimi si passa ai Master, a dimostrazione di come il nuoto, per la società reggina, sia un viaggio continuo all’insegna del benessere e della crescita personale. ​A tenere alti i colori della Società del Presidente Nucera ai Campionati Italiani Master di Riccione è stata l’atleta e tecnico Lea Foti, protagonista di ottime prestazioni che hanno incarnato alla perfezione lo spirito Master: passione, determinazione e longevità sportiva. La sua prova ricorda che l’attività della Pianeta Sport inizia con i piccolissimi ma non ha una data di scadenza, accompagnando gli atleti in ogni fase della vita. ​”Cosa dirvi ragazzi… Continuate così… Siamo solo all’inizio”, è il commento entusiasta rivolto a tutto il gruppo per celebrare questo splendido traguardo.