Peperoncino Festival, Gentile: “con l’IGP il simbolo della Calabria è ancora più forte”

“Il Peperoncino Festival rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del panorama culturale, turistico e agroalimentare della Calabria. È una manifestazione che, nel corso degli anni, ha saputo trasformarsi da evento locale a straordinario strumento di promozione del territorio, contribuendo a costruire un’immagine positiva della nostra regione in Italia e all’estero“. Lo dichiara il deputato di Forza Italia Andrea Gentile, che ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione della 34ª edizione del Peperoncino Festival, in programma dal 9 al 13 settembre a Diamante.

“L’importante riconoscimento europeo del Peperoncino di Calabria IGP segna una tappa storica per il comparto agroalimentare regionale e conferisce a questa edizione del Festival un valore ancora più significativo. La certificazione IGP premia il lavoro, la qualità e la tradizione di produttori che, con passione e sacrificio, hanno reso il peperoncino uno degli emblemi più autentici dell’identità calabrese“.

Per il parlamentare azzurro, il Festival rappresenta “un modello vincente di valorizzazione delle eccellenze locali, capace di mettere insieme cultura, enogastronomia, turismo, spettacolo e promozione economica. In oltre trent’anni di storia è diventato un brand identitario della Calabria, un evento che racconta una terra dinamica, ricca di tradizioni e capace di innovarsi senza perdere le proprie radici“.

“Continuerò a sostenere ogni iniziativa che contribuisca alla crescita della Calabria e alla promozione delle sue eccellenze. Manifestazioni come il Peperoncino Festival generano economia, attraggono visitatori, rafforzano l’immagine del territorio e rappresentano un’opportunità concreta per le imprese, gli operatori turistici e l’intera filiera agroalimentare. Investire su questi eventi significa investire sul futuro della nostra regione“.

“Diamante – conclude Gentile – è ormai riconosciuta a livello nazionale e internazionale come la capitale del peperoncino. Il Festival è il simbolo di una Calabria che sa fare rete, valorizzare le proprie competenze e trasformare una tradizione in un’opportunità di sviluppo. Dopo il riconoscimento IGP, questa manifestazione assume un significato ancora più importante e rappresenta una vetrina strategica per raccontare al mondo una Calabria che cresce, produce qualità e guarda con fiducia al futuro“.