Pep, quanto ci costi! Ostacolo ingaggio per l’ex City: l’Italia attende una risposta e valuta altri profili

L’Italia è alla ricerca del suo nuovo CT e non ha molto tempo da perdere visto che a settembre c’è la Nations League. Il nome caldo degli ultimi giorni è quello di Pep Guardiola, tecnico che non ha bisogno di presentazioni visti i trionfi tra Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City. L’allenatore spagnolo vorrebbe misurarsi con una Nazionale e ha sempre espresso il desiderio di allenare in Italia in futuro, magari potrebbe allenare direttamente l’Italia.

Gli ostacoli, attualmente, sono due: il primo riguarda la volontà di Guardiola di prendersi un momento di pausa dalla panchina, viste le stagioni intense del City. Lo ha promesso alla famiglia, ma su questo aspetto si potrebbe anche mediare; l’altro problema è economico: tra l’Italia e Guardiola ci sono 10 milioni di differenza, 10 come quelli offerti dalla Federazione, 10 come quelli che, secondo La Gazzetta dello Sport, il manager spagnolo avrebbe chiesto (20 milioni totali!).

Malagò ha detto che per un profilo come quello di Pep “si possono anche fare eccezioni“, chissà se fra quelle eccezioni rientrerebbero anche 20 milioni l’anno di ingaggio, una cifra fuori budget nella storia del calcio italiano a livello di club, figuriamoci in Nazionale.

Intanto, Maldini e Leonardo valutano anche gli altri profili. Il nome di Pirlo è quello preferito dal nuovo DT, ma è stato accolto con freddezza. Mancini e Conte riscuotono ben altro successo. L’ex CT eroe dell’Europeo 2021 vorrebbe tornare, ma ha dichiarato di non aver avuto alcun contatto e che “non dipende da me, quel ruolo piace a tanti“.

Conte, liberatosi dal Napoli, gode dell’appoggio dei club di Serie A che potrebbero avere un peso specifico importante nella scelta. Inoltre, il tecnico salentino è quello che, nella rosa strettamente italiana, ha raggiunto i migliori risultati a livello di carriera, soprattutto nel passato recente e offrirebbe più garanzie. Il dubbio: Conte è pronto per un progetto lento, pluriennale, magari anche non vincente e con le difficoltà che già conosce, avendo già provato gioie e dolori della panchina azzurra?