Pentedattilo conquista i turisti: il borgo “fantasma” della Calabria che incanta visitatori da tutto il mondo | INTERVISTE

C’è un luogo in Calabria dove il tempo sembra essersi fermato, ma dove ogni giorno arrivano nuovi visitatori pronti a scoprirne il fascino. È Pentedattilo, nel comune di Melito di Porto Salvo, nel cuore dell’Area Grecanica, il borgo arroccato sulla celebre mano di pietra che per anni è stato raccontato come un “borgo fantasma”, ma che oggi mostra un volto completamente diverso: quello di una destinazione viva, capace di emozionare turisti provenienti da ogni parte del mondo. Le telecamere di Graziano Tomarchio per StrettoWeb hanno raccolto le testimonianze di alcuni visitatori arrivati fino a questo angolo suggestivo della Calabria, tra cui turisti provenienti da Pisa e persino dalla Francia.

Un viaggio alla scoperta di un luogo che continua a sorprendere per la sua bellezza, la sua storia e la capacità di offrire un’esperienza autentica. La risposta dei visitatori è stata chiara e ricorrente: Pentedattilo ha tutto. Dalle montagne che dominano il paesaggio al mare della costa reggina, dai sapori della tradizione gastronomica all’accoglienza delle comunità locali.