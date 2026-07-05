Pellaro, il possibile taglio dei platani continua a far discutere: anche il Gruppo Naturalistico reggino esprime preoccupazione

Il Gruppo Naturalistico Reggino esprime preoccupazione per gli alberi di traversa D di via Nesci e sollecita una nuova valutazione tecnico-scientifica

platani pellaro

Il GNR, Gruppo Naturalistico Reggino, esprime “profonda preoccupazione circa il possibile taglio dei Platani che insistono nella trav. D di via Nesci a Pellaro”. Nello specifico, il GNR chiede “l’immediata sospensione del provvedimento e l’apertura di un tavolo tecnico per valutare lo stato e la messa in opera di interventi volti, ove possibile, al salvataggio dei grossi alberi; di essere messo a conoscenza dell’eventuale perizia redatta da un tecnico forestale circa le motivazione dell’abbattimento; che venga richiesta un’ulteriore valutazione tecnico-scientifica effettuata da parte del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea, dove insistono professionalità di elevato valore scientifico, internazionalmente riconosciuto”.

Il GNR ricorda inoltre che “qualora l’albero o parti di esso non rappresentino un immediato pericolo, il taglio va sempre scongiurato. Infatti, il patrimonio arboreo della città di Reggio Calabria e soprattutto delle periferie è tra i più scarsi d’Italia (ISTAT 2023), questi tagli qualora non giustificati comporterebbero un peggioramento del verde cittadino nella sua totalità, anche e soprattutto una ferita inferta all’identità di uno dei quartieri più popolosi della città. Il GNR con i propri esperti è pronto a fare la propria parte”.

La stessa preoccupazione nei giorni scorsi era stata espressa anche dal gruppo La Strada.

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