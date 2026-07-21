Pellaro, il 23 luglio la serata in onore di Otello Profazio tra musica, arte e ospiti speciali | INFO

Giovedì 23 luglio alle ore 19:30 presso la piazza Vittorio Veneto a Pellaro, che per l’occasione si trasformerà in un agorà che ospiterà l’importante evento realizzato per celebrare la memoria del famoso concittadino pellarese “Mastru Cantaturi” Otello Profazio. A 3 anni dalla sua dipartita si farà memoria assieme alla comunità. Durante l’evento sarà presente il figlio Ermanno che accompagnato dal chitarrista Saverio Viglianisi, attraverso video, musica e canti celebrerà Otello.

Ospite durante la serata l’artista Alessandro Allegra che attraverso una performance pittorica dal vivo farà vedere come nasce un quadro. Confermata la partecipazione fra gli ospiti del famoso cantautore Mimmo Cavallaro che renderà omaggio all’amico Otello Profazio, con la sua voce e chitarra battente, con la canzone “l’Armacera”.