Pauroso incendio a Praia a Mare, le fiamme lambiscono il santuario della Madonna della Grotta

Distrutta la macchia mediterranea sul Monte Vingiolo, trasferita in via precauzionale la statua della Madonna. Area del santuario interdetta al pubblico mentre proseguono le operazioni di spegnimento

incendio praia a mare

E’ ancora in corso l’incendio che da ieri ha già distrutto diverse aree di macchia mediterranea nella zona di Monte Vingiolo, a sud di Praia a Mare (Cosenza). Nelle scorse ore le fiamme si sono avvicinate al santuario della Madonna della Grotta di Praia a Mare e il rettore, don Paolo Raimondi, ha disposto, a scopo precauzionale, il trasferimento della statua della Madonna. L’area del santuario è stata interamente interdetta al pubblico fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Allo spostamento dell’effige hanno collaborato i custodi del santuario e alcuni volontari accorsi spontaneamente. L’incendio, divampato ieri pomeriggio, ha lambito anche la statale 18. I primi mezzi aerei dell’antincendio stanno effettuando lanci di acqua. Altri focolai vengono segnalati sulle colline di Praia a Mare.

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