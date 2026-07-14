Pauroso incendio a Praia a Mare, le fiamme lambiscono il santuario della Madonna della Grotta

E’ ancora in corso l’incendio che da ieri ha già distrutto diverse aree di macchia mediterranea nella zona di Monte Vingiolo, a sud di Praia a Mare (Cosenza). Nelle scorse ore le fiamme si sono avvicinate al santuario della Madonna della Grotta di Praia a Mare e il rettore, don Paolo Raimondi, ha disposto, a scopo precauzionale, il trasferimento della statua della Madonna. L’area del santuario è stata interamente interdetta al pubblico fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Allo spostamento dell’effige hanno collaborato i custodi del santuario e alcuni volontari accorsi spontaneamente. L’incendio, divampato ieri pomeriggio, ha lambito anche la statale 18. I primi mezzi aerei dell’antincendio stanno effettuando lanci di acqua. Altri focolai vengono segnalati sulle colline di Praia a Mare.