Paura sulla A2: vettura prende fuoco, illesi gli occupanti

Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta questa mattina sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, al km 314 della carreggiata nord, nel tratto compreso tra gli svincoli di Lamezia Terme e Falerna, per l’incendio di un’autovettura. Coinvolta una Fiat Croma, completamente interessata dalle fiamme. L’incendio si è propagato anche alle sterpaglie presenti ai margini della carreggiata. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di estinguere il rogo e di impedire l’ulteriore propagazione delle fiamme.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e personale ANAS per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Per consentire le operazioni di spegnimento, il tratto autostradale interessato è stato inizialmente chiuso al traffico in entrambe le corsie della carreggiata nord. Al termine della fase più critica dell’intervento è stata riaperta una corsia di marcia, con circolazione regolata fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Illesi i passeggeri della vettura.