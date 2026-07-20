Paura in Calabria, neonato cade dalla carrozzina e batte la testa: ricoverato in prognosi riservata

L’incidente ad Amendolara sotto gli occhi dei passanti. Il piccolo, in vacanza con i genitori, è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza

elisoccorso
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Drammatico incidente ad Amendolara, nel Cosentino. Un neonato ha perso l’equilibrio ed è caduto accidentalmente dalla carrozzina, battendo violentemente la testa a terra. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, nella centrale piazza Giovanni XXIII, sotto gli occhi attoniti di numerosi passanti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Al momento della caduta, il piccolo si trovava con i genitori, originari del Nord Italia e in vacanza nella cittadina jonica. I soccorritori del 118 sono arrivati sul posto in pochi minuti con un’ambulanza in codice rosso per prestare le prime cure.

Una volta valutata l’entità del trauma, i medici hanno disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso. L’elicottero è atterrato poco dopo al campo sportivo comunale, da dove il neonato è stato trasportato verso l’ospedale ‘Annunziata’ di Cosenza. Il bambino è attualmente ricoverato in prognosi riservata. I medici hanno avviato gli esami diagnostici e strumentali del caso per verificare l’eventuale presenza di lesioni cerebrali. Le sue condizioni restano sotto il costante monitoraggio da parte dell’équipe medica.

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