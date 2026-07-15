Paura a Sellia Marina, scontro tra due auto: nessun ferito ma traffico rallentato

Momenti di paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza per le persone coinvolte. È questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto pochi minuti fa nel territorio di Sellia Marina, che ha visto il coinvolgimento di due autovetture. ​Il sinistro, la cui dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ha provocato ingenti danni materiali ai due mezzi, rimasti bloccati lungo la carreggiata come si evince dal video a corredo dell’articolo girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb. Nonostante l’impatto, gli occupanti delle vetture sono rimasti illesi, escludendo la necessità di interventi medici d’urgenza.

​Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato i rilievi di rito necessari per chiarire le cause dell’incidente e determinare l’esatta dinamica dello scontro. I militari dell’Arma sono attualmente al lavoro anche per gestire il flusso veicolare, che ha subito rallentamenti a causa della temporanea occupazione della sede stradale da parte dei veicoli coinvolti. ​La situazione sta tornando progressivamente alla normalità, con le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale che si avviano verso la conclusione.