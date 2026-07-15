Paura a Sellia Marina, scontro tra due auto: nessun ferito ma traffico rallentato

Momenti di paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza per le persone coinvolte. È questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto pochi minuti fa nel territorio di Sellia Marina, che ha visto il coinvolgimento di due autovetture. Il sinistro, la cui dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ha provocato ingenti danni materiali ai due mezzi, rimasti bloccati lungo la carreggiata come si evince dal video a corredo dell’articolo girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb. Nonostante l’impatto, gli occupanti delle vetture sono rimasti illesi, escludendo la necessità di interventi medici d’urgenza.
Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato i rilievi di rito necessari per chiarire le cause dell’incidente e determinare l’esatta dinamica dello scontro. I militari dell’Arma sono attualmente al lavoro anche per gestire il flusso veicolare, che ha subito rallentamenti a causa della temporanea occupazione della sede stradale da parte dei veicoli coinvolti. La situazione sta tornando progressivamente alla normalità, con le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale che si avviano verso la conclusione.