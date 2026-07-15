Paura a Messina, litiga con il fratello e lo accoltella | DETTAGLI

Paura a Messina dove un violento episodio familiare ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Un uomo avrebbe accoltellato più volte il fratello al termine di una lite, provocandogli diverse ferite. La vittima, un 45enne, è stata trasportata e ricoverata all’ospedale Papardo, dove si trova tuttora sotto osservazione. Secondo quanto risulta, non sarebbe in pericolo di vita. La vicenda si è consumata al termine di una discussione degenerata rapidamente. Al momento sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire cosa abbia fatto scattare la violenta reazione.

Il 45enne riesce a chiedere aiuto nonostante le ferite

Dopo essere stato colpito dai fendenti, sarebbe stato lo stesso 45enne ferito a riuscire a mettersi in salvo e a raggiungere il vicino commissariato di Polizia per chiedere aiuto. Nonostante le ferite riportate durante l’aggressione, l’uomo avrebbe trovato la forza di allontanarsi e di rivolgersi agli agenti. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di attivare immediatamente i soccorsi e di procedere con le prime verifiche sulla vicenda.

La Polizia blocca l’aggressore: aperta l’indagine della Procura

Gli agenti della Polizia sono intervenuti nei minuti successivi alla lite, riuscendo a bloccare l’aggressore. L’uomo è stato fermato mentre gli investigatori hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto. Sulla vicenda sta lavorando la Procura, che coordina le indagini e dovrà valutare la posizione dell’uomo responsabile dell’aggressione alla luce degli elementi raccolti dagli investigatori. L’episodio resta al centro delle verifiche degli inquirenti, impegnati a ricostruire la sequenza dei fatti e le cause che hanno portato alla violenta aggressione tra i due fratelli.