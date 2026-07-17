Patti, a 50 anni diventa mamma dopo otto anni di attesa: la straordinaria storia di Isabel

Una storia di speranza, professionalità e umanità arriva dall’ospedale “Barone Romeo” di Patti, dove una gravidanza ad altissimo rischio si è trasformata nel lieto fine più atteso. Protagonista una donna di 50 anni che, dopo otto anni di tentativi e un percorso di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), è riuscita a coronare il sogno di diventare madre grazie al lavoro dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia e della Pediatria-Utin. La gravidanza, definita dalla stessa mamma “quasi miracolosa”, ha rischiato di interrompersi alla 20ª settimana e 5 giorni di gestazione, quando durante l’ecografia morfologica la dottoressa Sara Corno ha riscontrato un improvviso e grave accorciamento del collo dell’utero, configurando una seria minaccia di aborto.

Da quel momento è scattata una vera e propria corsa contro il tempo. L’équipe medica, allora diretta dalla professoressa Lili Klein e oggi coordinata dalla dottoressa Antonella Giorgianni, ha predisposto tempestivamente tutte le procedure necessarie per salvaguardare la gravidanza: ricovero urgente con riposo assoluto, posizionamento di un pessario, terapia farmacologica e un costante supporto psicologico, garantito dalla dottoressa Camuti.

Per diciassette settimane la futura mamma è rimasta ricoverata, accompagnata non solo da cure specialistiche, ma anche da un sostegno umano che, come lei stessa racconta, le ha dato la forza di affrontare uno dei periodi più difficili della sua vita. Grazie all’efficacia del percorso terapeutico e all’assistenza continua, la gravidanza è arrivata fino alla 37ª settimana, evitando il rischio di una prematurità estrema. Il 27 maggio è nata la piccola Isabel, accolta con emozione e gioia da tutto il personale del reparto.

Nel suo messaggio di ringraziamento, la mamma ha voluto esprimere profonda gratitudine alle dottoresse Antonella Giorgianni, Sara Corno, Cutugno e Mastroeni e Caterina Cacace, estendendo il suo grazie a tutta l’équipe medica, alle ostetriche, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari, agli addetti all’igiene e al personale della mensa dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia.

“Per diciassette settimane – racconta – sono stata sostenuta clinicamente, emotivamente, psicologicamente e umanamente da persone straordinarie che hanno condiviso con me non solo un percorso di cura, ma un pezzo importante della mia vita. Per me sono diventati una seconda famiglia”. Oggi Isabel è finalmente a casa, tra le braccia della sua forte e speciale mamma. Una storia che testimonia come competenza, tempestività e umanità possano fare la differenza, trasformando quella che sembrava una gravidanza destinata a interrompersi in un piccolo grande miracolo di vita.