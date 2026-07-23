Pastasciutta antifascista e “LaPartigiana”: a Reggio Calabria l’evento de La Strada

Una serata all’insegna della convivialità, del teatro e della memoria storica. Il movimento La Strada invita la cittadinanza a partecipare al doppio evento in programma domenica 26 luglio in piazza Carmine, dove saranno celebrati i valori dell’antifascismo e della Resistenza. L’appuntamento inizierà alle ore 20:00 con la condivisione di un piatto di “pastasciutta antifascista”. L’iniziativa si inserisce nella tradizione popolare nata per ricordare il gesto compiuto dai fratelli Cervi il 25 luglio 1943.

Quel giorno, appresa al ritorno dal lavoro nei campi la notizia della destituzione di Benito Mussolini, i fratelli Cervi decisero di festeggiare distribuendo gratuitamente un piatto di pastasciutta alla popolazione di Campegine, in provincia di Reggio Emilia. Un gesto che, nel corso degli anni, è diventato un simbolo della liberazione dal regime fascista e della Resistenza che, nei mesi successivi, avrebbe combattuto per liberare l’Italia dall’occupazione nazista e dalla dittatura fascista.

In scena lo spettacolo dedicato ai partigiani calabresi

Al termine del momento conviviale andrà in scena lo spettacolo teatrale “LaPartigiana”, scritto e interpretato da Marco Mittica. L’opera vuole raccontare le valorose gesta dei partigiani calabresi che hanno combattuto per la libertà dell’Italia tra il 1943 e il 1945. Il racconto, attraverso un linguaggio ricco di rimandi alla lingua calabrese, intreccia la storia con la mitologia. Saranno gli dei dell’Olimpo, dopo aver riconosciuto nella Calabria l’antica Magna Grecia, a decidere di stabilirsi sull’Aspromonte durante il biennio della guerra civile, per seguire le sorti dei partigiani calabresi, nei quali rivedono gli eroi greci.

Gli dèi interverranno nella storia recuperando, attraverso una fantomatica “lapa”, i partigiani calabresi morti in battaglia, per restituirli alla propria terra in forma mutata e placarne così i lamenti. Il passaggio rappresenta un evidente richiamo alle “Metamorfosi” di Ovidio. La cittadinanza è invitata a partecipare alla serata in piazza Carmine, organizzata nel segno del teatro, della condivisione e della memoria, per ricordare i valori dell’antifascismo e della Resistenza.