Passaggio delle Consegne al Rotary Club Reggio Calabria Est: il nome del nuovo Presidente

Bruno Antonio Pansera è il nuovo presidente del Rotary Club Reggio Calabria Est per l’anno rotariano 2026-2027. Il passaggio di testimone con la presidente uscente Giulia Naimo è stato ufficializzato durante la cerimonia svoltasi il 15 luglio 2026 sulla Terrazza dell’Accademia Gourmet di Reggio Calabria. Nel corso della serata Pansera ha presentato gli obiettivi programmatici del suo mandato e la squadra che lo affiancherà alla guida del Club. La cerimonia è stata inoltre caratterizzata dal conferimento del titolo di socio onorario al governatore del Distretto 2102, Dino De Marco, quale riconoscimento per la dedizione ai valori rotariani e per la costante vicinanza al Club.

L’evento ha sancito ufficialmente l’avvio della nuova presidenza e la conclusione del mandato di Giulia Naimo, alla presenza di numerose autorità civili, accademiche e rotariane. Hanno partecipato il governatore del Distretto 2102 Dino De Marco, l’assistente del governatore Enzo Papalia, il facilitatore Mimmo Chindemi e i Past District Governor Alfredo Focà, Luciano Lucania e Maria Pia Porcino. Il governatore eletto Salvatore Perri ha manifestato attraverso un partecipato messaggio la propria vicinanza alla past president Giulia Naimo e al nuovo presidente Bruno Pansera.

Le personalità presenti alla cerimonia

Alla serata hanno preso parte anche personalità del mondo accademico e universitario, tra le quali i professori Massimiliano Ferrara, Antonio D’Elia e Osamu Takahashi. Il magnifico rettore Giuseppe Zimbalatti ha inviato i propri auguri al nuovo presidente. Sono giunti anche i messaggi di Antonio Marziale e del sindaco Giovanni Verduci. Tra gli ospiti di Bruno Pansera erano presenti anche l’avvocato Federico Milia e l’avvocato Cusumano.

Nel suo primo discorso ufficiale, Pansera ha richiamato il proprio legame con la famiglia, indicata come la prima e insostituibile forma di identità e come il luogo nel quale ha appreso i principi fondamentali che hanno guidato la sua crescita personale e la sua affermazione professionale, nel solco dei valori rotariani. Il presidente ha quindi delineato gli obiettivi programmatici per l’anno rotariano 2026-2027, auspicando che il Club possa diventare “come l’ulivo”: paziente e resiliente, capace di affrontare le difficoltà e pronto ad accogliere nuovi soci, nuove idee e nuove energie.

La squadra per l’anno rotariano 2026-2027

Durante la cerimonia è stata presentata ufficialmente la squadra che supporterà il nuovo presidente. Il ruolo di vicepresidente è stato affidato a Nino Alberti, mentre Maria Carmela Chilà ricoprirà l’incarico di segretaria. La tesoriera sarà Giulia Minniti, la segretaria esecutiva Mariantonietta Rapisarda e il prefetto Mariella Rullo. Completeranno il Consiglio direttivo i consiglieri Giulia Naimo, Luisella Marra, Gina Scordo, Caterina Festa, Pino Granata, Carmen Lucisano, Attilio Tuscano e Cosimo Sframeli, chiamati a contribuire con le proprie competenze alle attività del Club.

Uno dei momenti centrali della serata è stato il conferimento del titolo di socio onorario al governatore Dino De Marco. Il riconoscimento è stato assegnato dal presidente Pansera per l’instancabile dedizione dimostrata da De Marco nei confronti dei valori del Rotary e per la costante e affettuosa vicinanza riservata al Rotary Club Reggio Calabria Est.