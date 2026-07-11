“Partiamo da Qui”, Francesco Tiano nominato Reggente del Circolo di Messina

Il movimento politico culturale “Partiamo da Qui”, presieduto dall’avvocato Ninni Petrella, prosegue il proprio percorso di radicamento e organizzazione sul territorio annunciando la nomina di Francesco Tiano a Reggente del Circolo di Messina. Professionista con una consolidata esperienza nella gestione d’impresa e nell’organizzazione aziendale, autore del volume “Un Politico in Cattedra”, e da sempre impegnato sui temi della formazione, dello sviluppo del territorio e della partecipazione civica. È stato insignito della medaglia al valore e dell’attestato al merito per il contributo prestato nelle operazioni di soccorso in occasione del terremoto dell’Irpinia. Francesco Tiano assume la reggenza del Circolo di Messina: “con questo nuovo incarico guiderà la fase costituente, coordinando il radicamento dei gruppi territoriali nelle diverse Circoscrizioni e accompagnando il percorso che porterà, entro la fine dell’anno, al Congresso del Circolo di Messina, nel quale sarà ratificato il coordinamento cittadino”, c’è scritto in una nota.

Francesco Tiano aderisce al Movimento “con l’obiettivo di contribuire a una svolta produttiva, culturale e sociale del territorio”

“Ho scelto di aderire al gruppo liberale promosso dall’avvocato Ninni Petrella, perché credo che oggi sia necessario restituire alla politica il suo significato più autentico: essere al servizio della comunità, dei suoi bisogni e del suo futuro, senza personalismi e senza protagonismi. Mi riconosco in un progetto che guarda con particolare attenzione alle nuove generazioni, che sappia dialogare con le famiglie, i lavoratori, le imprese, il mondo delle associazioni e con chi troppo spesso non trova ascolto. Una società autenticamente liberale deve creare le condizioni affinché ciascuno possa partecipare, lavorare, intraprendere e costruire liberamente il proprio futuro, senza lasciare indietro le persone più fragili. In Ninni Petrella ho trovato una persona corretta, motivata e capace di interpretare con lucidità le trasformazioni del presente, mantenendo un rapporto autentico con la società civile, fondato sull’ascolto, sul confronto e sulla partecipazione. È questa l’idea di politica nella quale mi riconosco: una politica che non si chiude nei palazzi, ma torna tra la gente, comprende i bisogni reali e li traduce in proposte concrete e responsabili”, specifica Francesco Tiano.

Soffermandosi sulla complessità politica messinese, aggiunge: “credo che il nostro territorio debba superare la logica della semplice amministrazione dell’esistente. Spendere risorse pubbliche non basta: la buona politica si misura nella capacità di generare sviluppo, occupazione, servizi efficienti e prospettive durature. Ogni scelta deve produrre valore economico e sociale, restituendo alla comunità crescita e benessere. Mi riconosco profondamente nel principio di Luigi Einaudi: Conoscere per deliberare. Prima di decidere bisogna studiare, ascoltare, comprendere e confrontarsi. Solo così la politica può tornare a essere competente, responsabile e realmente utile ai cittadini”.

Un ingresso accolto con grande soddisfazione dal presidente Ninni Petrella, che riconosce in Francesco Tiano una figura di spessore umano e professionale, perfettamente in linea con il percorso politico e culturale che “Partiamo da Qui” sta costruendo nei territori. “La nomina di Francesco Tiano a Reggente del Circolo di Messina rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita di Partiamo da Qui. Ho trovato in lui una persona di grande esperienza, competenza e senso delle istituzioni, qualità maturate in un lungo percorso professionale e umano che oggi mette generosamente al servizio della comunità. Il nostro obiettivo è costruire una comunità politica aperta e competente, capace di elaborare idee, coinvolgere energie nuove e trasformare il confronto con il territorio in proposte concrete. Continuiamo a crescere mettendo al centro le persone, il merito e la responsabilità, convinti che solo attraverso competenza, ascolto e progettualità sia possibile offrire a Messina una prospettiva di sviluppo autentico e duraturo”, dichiara l’Avv. Petrella.