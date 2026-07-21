Parte dalle Isole Eolie la 27ª edizione di “Vacanze coi Fiocchi”, la campagna nazionale per la sicurezza sulle strade delle vacanze promossa dal Centro Antartide. La conferenza di presentazione si terrà giovedì 23 luglio alle 11 a Lipari presso la Centrale Operativa Territoriale (C.O.T) dell’ASP di Messina, e sarà dedicata al tema “Guida leggero, viaggia sicuro”. Al centro dell’edizione 2026 ci saranno la riduzione della velocità, la guida ecologica e i comportamenti responsabili per viaggiare in sicurezza, riducendo consumi, emissioni e rischio di incidenti. Accanto alla campagna nazionale sarà presentato lo spin-off “Eolie da vivere”, ideato dall’Unita Operativa Educazione e Promozione della Salute dell’ASP di Messina, con iniziative rivolte a residenti e visitatori per promuovere sicurezza e sostenibilità anche una volta arrivati a destinazione: in auto, a piedi, in bicicletta e durante la navigazione.

L’incontro vedrà la partecipazione del presidente del Centro Antartide Marco Pollastri

L’incontro vedrà la partecipazione del presidente del Centro Antartide Marco Pollastri, di Giancarlo Niutta direttore amministrativo ASP Messina, della Responsabile dell’Unità Operativa Educazione e Promozione della Salute dell’ASP di Messina Chiara Schirò, del comandate della polizia municipale di Lipari Franco Cataliotti, del comandante dell’Ufficio Circondariale marittimo di Lipari – Isole Eolie il tenente di vascello CP Gianmaria Arangio, del comandante stazione carabinieri di Lipari, maresciallo dei carabinieri Luciano Massimo Le Donne e di Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie e Isole Minori della Sicilia. Interverrà anche in collegamento Patrizio Roversi come testimonial della campagna nazionale e saranno anche presentante brevemente tutte le precedenti manifestazioni in un filmato.

Durante l’estate sono previste attività di sensibilizzazione, distribuzione di materiali informativi ed etilotest monouso

Durante l’estate sono previste attività di sensibilizzazione, distribuzione di materiali informativi ed etilotest monouso, oltre a percorsi esperienziali sulla guida sicura. La campagna raggiungerà il suo momento centrale a livello nazionale nell’ultimo fine settimana di luglio, con la distribuzione dei materiali presso i caselli autostradali, le aree di servizio e numerosi comuni italiani. La campagna che parte dalle Eolie ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei rischi legati alla mobilità su strada e via mare, promuovendo comportamenti prudenti e responsabili; sensibilizzare residenti e turisti sul corretto consumo di alcol, favorendo l’autovalutazione attraverso l’utilizzo volontario degli etilotest come strumento educativo; far comprendere, mediante attività esperienziali con le lenti che simulano lo stato di alterazione, gli effetti che alcol e sostanze producono sulla percezione, sull’equilibrio e sulla capacità di guida; promuovere il rispetto delle regole come valore di cittadinanza, estendendo il concetto di sicurezza alla tutela della salute, dell’ambiente, del mare e degli spazi comuni; valorizzare il ruolo di ogni partner istituzionale e sociale nella costruzione di una comunità educante, nella quale ciascuno contribuisce, secondo le proprie competenze, alla diffusione dei messaggi di prevenzione; e infine, consolidare l’immagine delle Isole Eolie come territorio che investe nella sicurezza.

L’invito per l’estate è semplice: rallentare, guidare in modo consapevole e prendersi cura della propria salute, di quella degli altri e dell’ambiente. La campagna ha il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, UPI – Unione Province Italiane, ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani e ANCI Emilia-Romagna e vede centinaia di aderenti in tutta Italia.