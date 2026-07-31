Parità di genere e imprese: il Consigliere metropolitano Caracciolo incontra la Camera di Commercio di Reggio Calabria

Si è svolto questo giovedì un incontro istituzionale tra il Consigliere di Parità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Dott.ssa Simona Caracciolo, e il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Dott. Antonino Tramontana, per avviare un percorso di collaborazione sui temi della parità di genere e del sostegno all’imprenditoria femminile nel territorio metropolitano. Il confronto ha fatto emergere fin da subito una forte convergenza di obiettivi tra i due enti, individuando nella certificazione della parità di genere, nella trasparenza retributiva e nel sostegno alle imprese femminili gli assi portanti di una futura sinergia operativa, capace di tradursi in iniziative concrete a beneficio del tessuto produttivo reggino.

Nello specifico, il Consigliere Caracciolo ha illustrato le direttrici sulle quali intende esercitare un’azione di vigilanza nei prossimi mesi: la diffusione della certificazione della parità di genere tra le imprese del territorio, l’attuazione della normativa sulla trasparenza retributiva e, più in generale, il monitoraggio dell’evoluzione del quadro normativo in materia di pari opportunità nei luoghi di lavoro. A questi filoni il Consigliere ha annunciato l’intenzione di affiancare iniziative di comunicazione e promozione sul territorio, volte a far conoscere questi strumenti alle imprese e alle lavoratrici.

Nel corso dell’incontro, il Consigliere Caracciolo ha inoltre proposto alla Camera di Commercio di avviare insieme un tavolo istituzionale di coordinamento, che nei prossimi giorni potrà coinvolgere anche altri soggetti del territorio, con l’obiettivo di dare il via alla prima fase di un percorso di monitoraggio sull’applicazione della normativa in materia di trasparenza retributiva. Il Presidente Tramontana ha accolto con favore e immediata disponibilità la proposta, garantendo sin da subito la massima collaborazione della Camera di Commercio e mettendo a disposizione alcuni primi dati in suo possesso sul tessuto imprenditoriale femminile del territorio: secondo le rilevazioni camerali, le imprese femminili attive nella Città Metropolitana di Reggio Calabria sono 12.785, pari al 24,1% del totale delle imprese registrate nel territorio metropolitano (dati Camera di Commercio di Reggio Calabria), a conferma del peso rilevante dell’imprenditoria femminile nell’economia locale.

Il Consigliere Caracciolo ha inoltre espresso interesse per una partecipazione diretta e in forma più collaborativa alle sue attività con il Comitato Impresa Femminile, anche alla luce di quanto emerso dal confronto con il Presidente Tramontana circa il peso e l’importanza del tessuto imprenditoriale femminile per il territorio.

“Il mio mandato nasce con un approccio pragmatico, orientato a risultati tangibili per le donne e per le imprese del nostro territorio,” ha dichiarato la Consigliera Caracciolo. “La collaborazione con la Camera di Commercio, interlocutore privilegiato del mondo produttivo, è un passaggio fondamentale per costruire una rete istituzionale efficace“.

Il Presidente Tramontana ha sottolineato l’importanza strategica del dialogo avviato: “conosciamo da vicino lo stato dell’arte delle imprese del nostro territorio, e siamo convinti che investire sulla parità di genere significhi investire sulla competitività stessa del sistema economico reggino“.

Entrambe le parti si sono dette fiduciose che questa collaborazione possa dare avvio a iniziative congiunte concrete, i cui dettagli operativi saranno definiti nelle prossime settimane.