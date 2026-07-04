Parco Nazionale del Pollino: Va’ Sentiero Fest 2026, la Calabria protagonista del turismo lento

Dal 5 al 17 luglio il Parco Nazionale del Pollino ospiterà la seconda edizione del Va’ Sentiero Fest, il primo festival-spedizione d’Italia, un grande viaggio collettivo che attraverserà uno dei territori più straordinari del Mediterraneo promuovendo un modello di turismo lento, sostenibile e partecipativo. L’iniziativa, cofinanziata dal Dipartimento Turismo della Regione Calabria, rappresenta un’importante occasione di promozione del patrimonio naturalistico, culturale e identitario della regione. Per tredici giorni, camminatori provenienti da tutta Italia percorreranno oltre 190 chilometri, dalla Riviera dei Cedri fino a Sibari, attraversando Calabria e Basilicata lungo un itinerario che coinvolgerà oltre dieci comuni, borghi storici, aree protette e alcuni dei paesaggi più iconici del Parco Nazionale del Pollino.

Il festival nasce dall’esperienza di Va’ Sentiero, progetto ideato da Sara Furlanetto, Yuri Basilicò e Giacomo Riccobono che tra il 2019 e il 2021 ha percorso integralmente gli oltre 8.000 chilometri del Sentiero Italia CAI, trasformando il cammino in uno straordinario strumento di racconto e valorizzazione del patrimonio montano italiano. Oggi il format evolve in un’esperienza immersiva che unisce trekking, divulgazione ambientale, incontri con le comunità locali, cultura, musica, enogastronomia ed esperienze outdoor.

L’edizione 2026 porterà i partecipanti alla scoperta di alcuni dei luoghi più rappresentativi del Pollino, attraversando Scalea, Aieta, Laino Borgo, Papasidero, Saracena, Morano Calabro, San Lorenzo Bellizzi, Civita e Sibari, con un ricco calendario di appuntamenti che comprende concerti, incontri culturali, attività di rafting sul fiume Lao, esperienze di foraging, visite guidate nei borghi Bandiera Arancione, escursioni con guide ambientali, campi tendati immersi nella natura e il grande evento conclusivo all’interno del Parco Archeologico di Sibari in occasione di Vinitaly and the City.

Il sostegno al Va’ Sentiero Fest si inserisce nella strategia del Dipartimento Turismo della Regione Calabria volta a consolidare il posizionamento della regione tra le principali destinazioni italiane dedicate al turismo esperienziale e outdoor, promuovendo un’offerta che integra cammini, ciclovie, parchi naturali, borghi, cultura ed enogastronomia come leve di sviluppo sostenibile e di destagionalizzazione dei flussi turistici. «Il Va’ Sentiero Fest rappresenta un esempio concreto della Calabria che vogliamo raccontare e promuovere: una terra autentica, da vivere lentamente, attraverso i suoi cammini, i suoi borghi, i suoi parchi naturali e l’incontro con le comunità che li custodiscono.

Il Pollino è uno straordinario laboratorio di turismo sostenibile e questa iniziativa contribuisce a rafforzarne il posizionamento come destinazione d’eccellenza per l’outdoor e il turismo esperienziale. “Come Regione Calabria abbiamo scelto di sostenere questo progetto attraverso Calabria Straordinaria perché crediamo fortemente nella valorizzazione dei territori, nella mobilità dolce e in un modello di sviluppo turistico capace di generare valore economico, sociale e culturale per le comunità locali. Eventi come questo raccontano una Calabria dinamica, accogliente e ricca di esperienze autentiche che meritano di essere vissute durante tutto l’anno”, dichiara l’Assessore al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese.

L’iniziativa supportata da Catasta Pollino nell’ambito del progetto Next Stop: Pollino – Ecosistema turistico del Parco Nazionale più grande d’Italia, con il cofinanziamento del Dipartimento Turismo della Regione Calabria, si avvale della collaborazione di numerosi partner istituzionali e del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, delle Regioni Calabria e Basilicata e del Touring Club Italiano.

Con oltre 3.000 camminatori coinvolti nella spedizione originaria di Va’ Sentiero, venti regioni attraversate e migliaia di chilometri percorsi lungo il Sentiero Italia, il progetto rappresenta oggi una delle più importanti esperienze italiane dedicate al turismo lento. Il Va’ Sentiero Fest conferma così il ruolo della Calabria come destinazione di riferimento per il mondo dell’outdoor, dei cammini e del turismo sostenibile, offrendo un’esperienza capace di coniugare paesaggio, cultura, benessere e partecipazione.