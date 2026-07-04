Papasidero bandiera arancione: 7 i borghi calabresi certificati dal Touring Club Italiano

Papasidero (CS) entra ufficialmente nella rete delle Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano, il marchio di qualità turistico-ambientale dedicato ai piccoli comuni dell’entroterra. Con questo nuovo ingresso salgono a 7 le località certificate in Calabria, confermando la crescita della regione all’interno del circuito nazionale delle eccellenze dell’entroterra italiano. Il marchio premia un territorio che unisce patrimonio culturale, natura e turismo esperienziale. Papasidero si distingue per il contesto naturalistico del Parco Nazionale del Pollino, per la presenza della Grotta del Romito e per un’offerta di turismo attivo che consente di vivere il territorio attraverso rafting, trekking ed escursioni.

Papasidero rafforza ulteriormente la presenza della Calabria nella rete delle Bandiere Arancioni, valorizzando un modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità, sull’autenticità dell’esperienza turistica e sulla tutela del patrimonio locale.

“La Bandiera Arancione rappresenta un riconoscimento per le comunità che investono nella qualità, nella cura del patrimonio e nell’accoglienza – dichiara Isabella Andrighetti, Responsabile Certificazioni e Programmi Territoriali del Touring Club Italiano –. L’ingresso di Papasidero testimonia la capacità del territorio calabrese di trasformare il proprio patrimonio naturale e culturale in un’opportunità di crescita sostenibile e di sviluppo per le comunità locali“.

Da ventotto anni il programma Bandiere Arancioni accompagna i piccoli centri italiani in percorsi di miglioramento continuo, contribuendo alla crescita dell’attrattività turistica e al rafforzamento delle economie locali.

Papasidero sarà, inoltre, protagonista dell’edizione 2026 di “Estate nei Borghi”, l’iniziativa del Touring Club Italiano che invita i viaggiatori a scoprire l’Italia più autentica attraverso eventi, esperienze e appuntamenti diffusi lungo tutta la Penisola: estateneiborghi.touringclub.it

Bandiere arancioni

Le Bandiere Arancioni sono borghi dove la qualità dell’accoglienza, la sostenibilità ambientale, la tutela del patrimonio artistico e culturale si uniscono per regalare un’esperienza di viaggio autentica. Piccoli centri che accolgono i viaggiatori grazie a comunità ospitali che, con impegno ed entusiasmo, mantengono vive le tradizioni, tutelano il patrimonio locale e animano i territori attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni. Le Bandiere Arancioni oggi sono 308 e rappresentano l’8% delle oltre 3.600 candidature analizzate. Per conoscere tutti i borghi certificati con approfondimenti sulle principali caratteristiche di ognuno, visitate il sito bandierearancioni.it.

Touring Club Italiano

Il Touring Club Italiano, Ente del Terzo settore, è una Fondazione che dal 1894 si prende cura dell’Italia come bene comune, perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente. Per questo il Touring Club Italiano contribuisce a produrre conoscenza, a tutelare e a valorizzare il paesaggio, il patrimonio artistico e culturale e le eccellenze economico produttive dei territori, attraverso il volontariato diffuso e una pratica turistica del viaggio etica, responsabile e sostenibile.