Papa Leone a Lampedusa, monsignor Damiano: “la vita in mare va sempre salvata”

La visita di papa Leone a Lampedusa, prevista per domani, assume il valore di un messaggio chiaro sul tema dei migranti, delle vittime del mare e del dovere di salvare la vita umana. A sottolinearlo è monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell’Arcidiocesi di Agrigento, che alla vigilia dell’arrivo del Pontefice sull’isola richiama il senso spirituale, umano e politico dell’appuntamento. Secondo il prelato, la presenza del Papa a Lampedusa rappresenta una “carezza” verso quanti hanno concluso tragicamente il loro viaggio proprio nel Mediterraneo. Un gesto che si inserisce in un percorso più ampio portato avanti da Leone nelle ultime tappe, dalle Canarie alla visita alla memoria di madre Cabrini a Pavi.

Monsignor Damiano: la visita è “un messaggio chiaro”

Il cuore della visita è racchiuso nelle parole di monsignor Damiano, che legge l’arrivo del Papa a Lampedusa come un segnale netto in una fase segnata dal dibattito su particolari “proposte di legge”. La visita di papa Leone di domani a Lampedusa è “un messaggio chiaro“, una “carezza a quegli uomini e a quelle donne che a Lampedusa hanno trovato la fine del loro viaggio”, un “messaggio” anche contro la “remigrazione“, in un “percorso” che “il Papa sta facendo e che ha portato avanti soprattutto in queste ultime tappe, le Canarie e la visita alla memoria di madre Cabrini a Pavi. La vita in mare va sempre salvata”.

Lampedusa simbolo del viaggio dei migranti nel Mediterraneo

Nel racconto di monsignor Damiano, Lampedusa non è soltanto un luogo geografico, ma un simbolo. È l’isola dove tanti uomini e tante donne sono approdati, ma anche il luogo in cui altri hanno trovato la fine del proprio viaggio. La visita di papa Leone si colloca dunque dentro una memoria dolorosa, legata alle rotte del Mediterraneo, alle traversate, ai naufragi e alle vite spezzate. Per questo l’arcivescovo parla di una “carezza”: un’immagine che richiama vicinanza, compassione e riconoscimento della sofferenza di chi ha affrontato il mare. Il messaggio del Pontefice, secondo quanto riferito da Damiano, riguarda proprio questa dimensione umana. Non una visita formale, ma un gesto che parla direttamente alla storia dell’isola e alle persone che a Lampedusa sono arrivate o non sono mai riuscite ad arrivare.

Il messaggio contro la “remigrazione”

Tra i passaggi più rilevanti delle parole dell’arcivescovo c’è il riferimento alla “remigrazione”. Monsignor Damiano interpreta la visita di papa Leone anche come un “messaggio” contro questa prospettiva, collocando l’iniziativa del Pontefice dentro un contesto in cui si avanzano particolari “proposte di legge”. Il comunicato non entra nel dettaglio delle proposte richiamate, ma evidenzia il legame tra la visita a Lampedusa e il clima del dibattito pubblico. In questo quadro, la presenza del Papa sull’isola assume il significato di una presa di posizione morale sul destino dei migranti e sul rispetto della dignità umana. La parola chiave resta vita. Ed è proprio su questo punto che l’arcivescovo insiste, indicando quello che sarà un altro messaggio centrale del Papa.