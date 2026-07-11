Paolo Maldini torna protagonista del calcio italiano: sarà Direttore Tecnico della FIGC, con lui Leonardo

Paolo Maldini torna al centro del progetto del calcio italiano. L’ex capitano della Nazionale italiana ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della FIGC, un ruolo strategico affidatogli dalla Federazione per contribuire alla definizione delle future linee sportive del movimento azzurro. L’annuncio è arrivato direttamente dalla FIGC, che ha comunicato con soddisfazione la decisione del presidente Giovanni Malagò di affidare a Maldini un incarico di primo piano all’interno della struttura federale. L’ex difensore del Milan e della Nazionale non sarà però l’unico protagonista del nuovo assetto: Maldini svolgerà infatti il ruolo di Direttore Tecnico insieme a Leonardo, che ricoprirà la funzione di Advisor.

L’annuncio della FIGC: “con soddisfazione il Presidente della FIGC annuncia l’incarico”

Nel comunicato ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio viene sottolineata la soddisfazione per l’accordo raggiunto con l’ex capitano della Nazionale. “Con soddisfazione il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor”, si legge nella nota della FIGC. La Federazione ha poi aggiunto: “a Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia”.