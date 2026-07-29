Palmi, il Console Naccari presenta la prima tappa calabrese de “Il Vento di Dakhla, il Sole della Calabria”

Dopo il grande successo riscosso al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove il volume “Il Vento di Dakhla, il Sole della Calabria” del Console Domenico Naccari, è stato presentato alla presenza di S.E. Youssef Balla, Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, dell’editore Santo Strati e del Console del Regno del Marocco a Torino, Dadi Yassine, “Il Vento di Dakhla, il Sole della Calabria – Dal Marocco alla Calabria: una storia di relazioni e responsabilità” approda per la sua prima presentazione ufficiale in Calabria. L’appuntamento è fissato per lunedì 3 agosto 2026, alle ore 20.30, presso la Mondadori Point Palmi, in Corso Garibaldi n. 29. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione CRE Calabria Roma Europa, dal Consolato Onorario del Regno del Marocco in Calabria e dalla Mondadori Point Palmi, rappresenta un’importante occasione di confronto sui temi del dialogo tra i popoli, della cooperazione internazionale e del ruolo strategico del Mediterraneo quale spazio di incontro, sviluppo e responsabilità condivisa.

Ad aprire la serata sarà Emanuela Gioffrè, titolare della Mondadori Point di Palmi, che porterà il saluto della libreria ospitante. Per la Fondazione CRE Calabria Roma Europa porterà il proprio saluto il Prof. Salvatore Panetta, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Seguiranno i saluti istituzionali dell’Amministrazione Comunale di Palmi e del Kiwanis Club, a testimonianza della forte partecipazione del territorio ad un evento che coniuga cultura, diplomazia e impegno civile. Interverranno la Dott.ssa Caterina Chiaravalloti, Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, e l’Avv. Giuseppe Saletta, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, che offriranno una riflessione sull’opera e sul suo valore culturale, istituzionale e umano.

Naccari illustrerà il percorso che ha portato alla nascita del volume

Nel corso della serata il Console Domenico Naccari illustrerà il percorso che ha portato alla nascita del volume, raccontando l’esperienza maturata nelle relazioni tra Calabria e Marocco e la convinzione che il Mediterraneo debba essere considerato non una frontiera, ma uno spazio di cooperazione, dialogo e crescita comune tra Europa e Africa. Il libro ripercorre il cammino di amicizia e collaborazione sviluppato negli ultimi anni tra il Regno del Marocco e la Calabria, affrontando temi di grande attualità quali la diplomazia dei territori, i rapporti economici e culturali, il ruolo strategico del porto di Gioia Tauro, il gemellaggio tra Dakhla e Vibo Valentia e le prospettive di sviluppo del Mediterraneo e dell’Atlantico africano.

Dopo il prestigioso esordio al Salone Internazionale del Libro di Torino, la presentazione di Palmi assume un significato particolare, rappresentando il primo incontro con il pubblico calabrese e l’occasione per condividere un progetto culturale che intende promuovere il Mediterraneo come luogo di dialogo, cooperazione e sviluppo tra i popoli. Alla manifestazione è prevista la partecipazione di autorità civili, militari, religiose e politiche provenienti da tutta la Calabria, di rappresentanti delle professioni, del mondo dell’associazionismo, delle organizzazioni di volontariato e di servizio, nonché della comunità marocchina residente in Calabria, a conferma del forte valore istituzionale, culturale e simbolico dell’iniziativa.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.