Palmi, il Consiglio comunale ha approvato l’assestamento generale di bilancio e una serie di modifiche regolamentari

Il Consiglio comunale di Palmi ha approvato l’assestamento generale di bilancio e una serie di modifiche regolamentari che rappresentano il primo concreto intervento economico-finanziario della nuova Amministrazione guidata dal Sindaco Giovanni Calabria. “Abbiamo scelto di approvare l’assestamento con dieci giorni di anticipo rispetto alla scadenza prevista dalla legge – dichiara il Vicesindaco e Assessore al Bilancio Salvatore Celi – perché riteniamo che il bilancio debba essere uno strumento dinamico, capace di dare risposte tempestive alle esigenze della comunità. Il nostro obiettivo era restituire capacità di programmazione all’Ente e creare le condizioni per affrontare con maggiore serenità i prossimi mesi”.

Con l’assestamento sono stati rifinanziati numerosi capitoli strategici

“Con l’assestamento sono stati rifinanziati numerosi capitoli strategici che, al momento dell’insediamento, presentavano disponibilità ormai esigue o azzerate, restituendo al Comune la possibilità di programmare e intervenire su settori fondamentali per la città. Le risorse stanziate consentiranno di garantire interventi nei settori della manutenzione stradale, dell’edilizia scolastica, della cultura, delle politiche giovanili, della protezione civile, del turismo, degli eventi estivi, ponendo le basi per una programmazione più efficace nella seconda parte dell’anno. Nel corso della stessa seduta il Consiglio comunale ha inoltre approvato importanti modifiche ai regolamenti tributari e patrimoniali, introducendo nuove opportunità per cittadini e imprese”, rimarca Celi.

“Per quanto riguarda il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, è stata ampliata la platea delle posizioni definibili, includendo gli omessi o carenti versamenti IMU per le annualità dal 2021 al 2025, le omissioni o infedeltà dichiarative IMU dal 2020 al 2025 e i canoni relativi alle occupazioni di suolo pubblico riferiti ad autorizzazioni scadute al 31 dicembre 2025. È stato inoltre prorogato al 30 settembre 2026 il termine per aderire alla definizione agevolata ed è stato significativamente ampliato il piano di rateizzazione, che potrà arrivare fino a 48 rate mensili per gli importi più elevati”, sottolinea Celi.

Importanti novità anche per il Regolamento TARI

“Importanti novità anche per il Regolamento TARI, con modifiche volte a rendere il tributo più equo in particolari situazioni. Per le abitazioni tenute a disposizione da residenti con più di tre componenti familiari, la tariffa sarà comunque calcolata come utenza con tre occupanti, applicando, ove richiesta, la riduzione prevista per l’uso stagionale. È stata introdotta una nuova disciplina nel Regolamento del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, consentirà la rateizzazione dei canoni arretrati per gli operatori economici che dichiarino una comprovata situazione di difficoltà economica, fermo restando il pagamento del canone relativo alla nuova occupazione richiesta”, evidenzia Celi.

“Infine, il Comune di Palmi ha deciso di aderire alla definizione agevolata dei debitori relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all’agenzia delle entrate- riscossione nel periodo 2000/2023. Con questi provvedimenti – conclude Celi – dimostriamo che è possibile coniugare rigore nella gestione dei conti e attenzione verso cittadini e attività economiche. Da un lato abbiamo reperito risorse per rifinanziare capitoli fondamentali per la città; dall’altro abbiamo introdotto strumenti che favoriscono la regolarizzazione spontanea delle posizioni debitorie e rendono il sistema tributario comunale più equo e sostenibile. È un primo passo concreto nel percorso di rilancio amministrativo che abbiamo avviato“.