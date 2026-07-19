Palmi, “Fare musica, naturalmente…”: IbicoLab presenta l’ottavo Campus Musicale Estivo | INFO

La musica come occasione per imparare, incontrarsi e vivere alcuni giorni immersi nella natura. Dal 23 al 26 luglio il Parco del Centro Presenza “Ambesi-Impiombato” ospiterà l’Ottavo Campus Musicale Estivo, organizzato da IbicoLab in collaborazione con l’Associazione Presenza e con il Sistema delle Orchestre e Cori Giovanili e Infantili in Italia. L’iniziativa è diventata negli anni un appuntamento fisso dell’estate, capace di coinvolgere bambini e ragazzi in un percorso che alterna lezioni, prove d’insieme e momenti di condivisione. Un’esperienza che mette al centro il valore educativo della musica e il piacere di crescere all’interno di un gruppo.

Lo slogan scelto per questa edizione, “Fare musica, naturalmente…“, richiama il legame tra l’attività musicale e il contesto che ospiterà il campus. Gli spazi del Centro Presenza offriranno un ambiente ideale per vivere giornate dedicate allo studio degli strumenti, all’ascolto reciproco e alla scoperta del fare musica insieme.

Nel tempo IbicoLab ha costruito un progetto che punta a trasmettere ai più giovani la passione per la musica, accompagnandoli in un percorso di formazione artistica e umana. Attraverso il lavoro d’orchestra, gli allievi imparano il valore dell’impegno, della collaborazione e del rispetto dei tempi e dei ruoli.

Anche quest’anno il campus si propone come un momento di crescita e di incontro, nel quale ogni partecipante potrà affinare le proprie capacità musicali e condividere un’esperienza che lascia spazio alla creatività, alle relazioni e alla gioia di suonare insieme.