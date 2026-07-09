Palmi, enorme incendio alla Poly 2 OIL: Vigili del Fuoco al lavoro

“Intorno alle ore 19:00 si è sviluppato un incendio all’interno di uno dei piazzali della società Poly 2 OIL. Secondo le prime informazioni disponibili, le fiamme avrebbero interessato materiale di natura plastica. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, i Carabinieri e la Polizia di Stato. Le cause dell’incendio sono, allo stato, ancora in corso di accertamento e saranno oggetto delle verifiche da parte delle autorità competenti”. E’ questa la comunicazione del Comune di Palmi.

“In questo momento i Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area, con l’obiettivo di circoscrivere l’incendio e limitarne le conseguenze. L’Amministrazione comunale sta seguendo costantemente l’evolversi della situazione, in costante raccordo con le autorità preposte, e provvederà ad aggiornare tempestivamente la cittadinanza non appena saranno disponibili ulteriori informazioni ufficiali”.