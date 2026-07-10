Palmi, cerimonia per il superamento dell’anno di prova dei docenti neoassunti all’“Einaudi-Alvaro”

Grande entusiasmo e clima di festa per la cerimonia relativa al superamento dell’anno di prova dei quattordici docenti neo-assunti presso l’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi. “Riteniamo doveroso citarli uno per uno: Buccheri Valentina, Morabito Simona, Aliberti Emanuela, Morello Luana, Papalia Michela, Squillaci Giuseppe Salvatore, Damaris Russo, Sapioli Daniele, Marchese Lara, Bruno Francesco, Africa Roberta, Minniti Giuseppina, Melara Vincenzo, Larosa Margherita Elvezia. Un lavoro di attenta valutazione delle competenze professionali dei docenti è stato svolto dal comitato di valutazione composto dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Mariarosaria Russo, e dai membri del comitato, prof. Riccardo Rossetti, prof.ssa Ottavia Silvana Morgante e prof.ssa Rosa Maria Stillitano“, c’è scritto in una nota.

“Il superamento dell’anno di prova rappresenta un importante traguardo professionale e umano, frutto di impegno, dedizione e costante crescita. A tutti i docenti va il plauso della comunità scolastica per il percorso svolto e per il contributo che continueranno a offrire alla formazione delle nuove generazioni. L’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” rinnova il proprio augurio di un futuro ricco di soddisfazioni professionali, nella consapevolezza che la qualità della scuola passa attraverso la competenza, la passione e il senso di responsabilità dei suoi insegnanti”, conclude la nota.