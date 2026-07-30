Pallavolo: test di prestigio in Sila per l’Italia Under 17, allenamento congiunto con la Polonia

Lunedì 3 agosto, alle 18, il Pala Giordanello di Camigliatello Silano sarà il teatro dell’atteso allenamento congiunto tra i giovani azzurri della Nazionale Under 17 maschile e i pari età della Polonia. L’appuntamento non sarà solo un fondamentale test sul campo, ma sarà anticipato da un momento di alta formazione professionale: un corso per allenatori di ogni ordine e grado diretto da Vincenzo Fanizza, direttore tecnico delle nazionali giovanili maschili. L’evento si inserisce all’interno del progetto Calabria International Volleyball Experience 2026, iniziativa coordinata dal Comitato Regionale della Fipav Calabria con l’obiettivo di valorizzare il territorio come polo di riferimento per il volley internazionale, coniugando sport, promozione turistica e visibilità per le straordinarie risorse paesaggistiche della regione. Il test si colloca nel cuore dello stage di preparazione che gli azzurrini stanno svolgendo in Sila dal 26 luglio e che si concluderà il 4 agosto. Un lavoro fondamentale in vista del grande appuntamento dell’estate: i Campionati del Mondo Under 17 maschili, in programma a Doha (Qatar) dal 19 al 29 agosto.

I 18 CONVOCATI

Andrea Baiardi (Volley Club Cesena); Riccardo Bergognoni, Samuele Filippi, Leandro Roberto Garilli (Diavoli Rosa); Riccardo Bovo (Volley Treviso); Gianmarco Cravea (Colombo Volley Genova); Stefano Fantoni, Alessandro Ferrero (Volley Sassuolo); Federico Guiotto (Trentino Volley); Mattia Alexi Maiocchi, Michele Mangini, Samuele Monti, Andrea Rizzo, Samuele Storini, Niccolò Strada (Volley Milano); Luka Stankovic, Matteo Talevi (Volley Lube); Giorgio Tamagnini (Sir Safety Perugia).

LO STAFF

Saranno presenti allo stage Francesco Conci (primo allenatore), Berardino Viggiano (allenatore), Luca Di Pietro e Luca Palazzetti (scoutman), Giuseppe Brogneri (preparatore atletico), Enrico Tombari (fisioterapista), Simone Crotta (medico) e Simone Necci (team manager).