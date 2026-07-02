Pallavolo giovanile, Canale Sportspecialist campionessa territoriale nella Categoria S3 White

Una giornata da ricordare per il movimento pallavolistico giovanile amaranto. La Canale Sportspecialist ha fatto incetta di soddisfazioni laureandosi campionessa territoriale nella Categoria S3 White con le sue giovanissime atlete. A impreziosire ulteriormente la giornata è arrivato il successo della Giare Melito Porto Salvo, società gemellata nel network amaranto, che ha conquistato il titolo nella Categoria S3 Green guidata dal tecnico Mirko Munafò. A comporre la formazione vincitrice del Trofeo White, categoria che accoglie le giovanissime atlete dai 5 ai 7 anni, sono state Ludovica Francesca Amadeo, Francesca Ariobazzoni e Mia D’Agostino.

La Categoria Green, rivolta a bambine di età compresa tra i 7 e i 9 anni come stadio di sviluppo tecnico intermedio, ha invece visto brillare le giovani promesse della Giare Melito Porto Salvo. Sotto la guida di Mirko Munafò, sono scese in campo Carol Laganá, Beatrice Licordari, Elisabetta Laface e Annachiara Capizzi, capaci di imporsi con determinazione e qualità. Il network Sportspecialist e la Giare Melito Porto Salvo hanno dimostrato come la collaborazione sul territorio possa rivelarsi vincente, creando un ponte solido tra le realtà locali.