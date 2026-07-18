Pallavolo, doppia conferma in casa Palmi: Basic e Carbone restano in A2

La Sviluppo Sud Palmi prosegue il percorso di costruzione del roster in vista del prossimo campionato di Serie A2, puntando su un elemento che nella passata stagione si è rivelato tra i più continui e determinanti. Tra le conferme gialloblù c’è quella dello schiacciatore-ricevitore Luka Basic, pronto a mettere nuovamente la propria esperienza al servizio della squadra.

Francese, nato a Rennes nel 1995 da famiglia bosniaca, Basic è uno schiacciatore di 201 centimetri che abbina potenza fisica, affidabilità in seconda linea e grande esperienza nel campionato italiano. Arrivato in Italia nel 2018, ha vestito le maglie di Powervolley Milano, Callipo Vibo Valentia, Gas Sales Piacenza, Saturnia Catania e, dalla scorsa stagione, quella della Sviluppo Sud Palmi. Nel suo percorso figurano anche la vittoria della Challenge Cup con Milano e della Coppa Italia di SuperLega con Piacenza.

Nella stagione 2025/26 Basic è stato uno dei principali terminali offensivi della formazione gialloblù, chiudendo il campionato con 316 punti in 21 presenze, impreziositi da un rendimento costante e da numerose prestazioni in doppia cifra, confermandosi un punto di riferimento dell’attacco palmese.

Con entusiasmo, lo schiacciatore francese guarda ora al nuovo campionato: “sono davvero felice di poter continuare questo percorso con questa società. La conferma rappresenta per me un segnale di fiducia e, allo stesso tempo, una responsabilità in più. Vogliamo affrontare il prossimo campionato con entusiasmo, lavorando ogni giorno per crescere come squadra e farci trovare pronti in ogni partita. Personalmente darò il massimo, mettendo a disposizione del gruppo esperienza, impegno e spirito di sacrificio. Ai nostri tifosi voglio dire di starci vicino come hanno sempre fatto: il loro sostegno sarà fondamentale. Non vediamo l’ora di ritrovarli al palazzetto di Palmi e vivere insieme una stagione ricca di emozioni“.

Con la conferma di Luka Basic, la Sviluppo Sud Palmi mantiene nel proprio organico un atleta di assoluto valore tecnico e umano, elemento di esperienza attorno al quale continuare a costruire un gruppo competitivo, ambizioso e pronto a regalare soddisfazioni ai colori gialloblù.

Sviluppo Sud Palmi, il cuore della città continua a battere con Peppino Carbone

Ci sono conferme che rappresentano molto più di un semplice tassello tecnico. Sono quelle che raccontano appartenenza, passione e un legame profondo con il territorio.

La Sviluppo Sud Palmi continua il proprio percorso in Serie A2 Credem Banca affidandosi anche a uno dei suoi uomini simbolo: Peppino Carbone.

Palmese purosangue, cresciuto con la pallavolo nel cuore della propria città, Carbone continuerà a vestire i colori gialloblù, portando all’interno del gruppo esperienza, qualità e quel senso di appartenenza che rappresenta uno dei valori fondanti del progetto.

Classe 1996, il libero ha costruito gran parte della sua carriera legandosi al movimento pallavolistico palmese, vivendo da protagonista alcune delle pagine più importanti della storia recente del club. Dopo aver iniziato il proprio percorso da schiacciatore, negli ultimi anni ha saputo reinventarsi nel ruolo di libero, dimostrando grande duttilità e diventando un punto di riferimento nel reparto difensivo.

Nella stagione appena conclusa ha difeso i colori della Sviluppo Sud Catania, formazione che ha poi riportato il progetto a Palmi, confermando il proprio valore anche nel campionato di Serie A2. Nel suo percorso figurano inoltre importanti esperienze tra Serie A2 e Serie A3, oltre ai successi conquistati con Palmi nel 2024 con la vittoria della Coppa Italia di Serie A3 e della Supercoppa di Serie A3.

Una conferma, dunque, che unisce valore tecnico e identità cittadina.

“Continuare a vestire i colori di Palmi, della mia città, mi rende ancora più fiero – racconta Peppino Carbone – perché ho la possibilità di farlo in un campionato di così alto livello come quello di Serie A2, confrontandomi con atleti davvero di spessore“.

“C’è anche un altro aspetto che per me ha un valore speciale: poter dimostrare alla gente che mi ha visto crescere quanto abbia dato per questo sport. Credo che sia l’ambizione massima per ogni atleta quella di potersi esprimere davanti ai propri affetti, davanti alle persone che hanno sempre creduto in lui“.

Carbone guarda con grande entusiasmo alla nuova stagione e al gruppo che si sta formando.

“Sono molto fiducioso perché credo sia stata allestita una squadra di livello. Conosco gran parte dello spogliatoio e non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni. Sono certo che remeremo tutti verso un unico obiettivo: portare il più in alto possibile il nome della città e proporre una pallavolo che rispecchi il livello a cui aspiriamo“.

Nessun limite prefissato, ma tanta voglia di lavorare e crescere.

“L’obiettivo principale è fare bene, essere soddisfatti del lavoro quotidiano in palestra con lo staff e con la società. La speranza personale è quella che a Palmi si torni a respirare pallavolo, che la gente torni al palazzetto per tifare, sostenere e soffrire insieme a noi“.

Il libero palmese sottolinea poi il ruolo fondamentale del pubblico.

“Il settimo uomo in campo è sempre stato il pubblico e credo che Palmi possa ambire ad avere uno dei migliori pubblici del panorama nazionale. Invito tutti al palazzetto, nella speranza di poterci vedere presto. Buona estate a tutti e arrivederci“.

La Sviluppo Sud Palmi riparte quindi anche dal cuore della propria città. Peppino Carbone sarà ancora uno dei volti della squadra chiamata a rappresentare Palmi nel prestigioso campionato di Serie A2, con la stessa determinazione di sempre e con l’orgoglio di chi quella maglia non la indossa soltanto: la sente propria.