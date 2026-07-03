Pallanuoto, Smile Cosenza a 32 minuti dal sogno promozione: a Campagnano l’ultimo atto della stagione

La Smile Cosenza pallanuoto è a 32 minuti dal sogno promozione. Dopo il successo maturato a Pagani contro la Swim Academy, la serie si sposta nella piscina dei rossoblu. Un successo per la squadra di mister Manna farebbe partire la festa promozione, ma ai rossoblu basterebbe anche un pareggio. Cosenza potrebbe permettersi perfino di perdere di due reti, ipotesi però nemmeno da prendere in considerazione nell’idea dell’allenatore. All’andata il match ha premiato Cosenza, che parte con tre gol di vantaggio.

Una situazione favorevole, dunque, ma che non deve abbassare il ritmo negli allenamenti e in partita per una squadra che vuole vincere davanti al proprio pubblico. Domani, alle ore 20, nella piscina scoperta di Campagnano, è atteso infatti un gran pubblico a sostenere l’ultimo atto della stagione. Dentro o fuori. Per Cosenza c’è un solo risultato, e potrebbe valere un sogno coltivato per una stagione intera.