Palermo, via libera alla riqualificazione dello stadio Barbera: passo decisivo verso Euro 2032

“Esprimiamo il nostro ringraziamento alla Presidenza del Consiglio comunale, al Segretario Generale, al Ragioniere Generale, a tutti i consiglieri comunali e agli uffici dell’Ente per il lavoro svolto che ha consentito l’approvazione della delibera relativa alla nuova convenzione tra il Comune di Palermo e il Palermo FC per la riqualificazione e la gestione dello stadio Renzo Barbera. Desideriamo rivolgerci innanzitutto alla città e ai tantissimi tifosi rosanero“. Lo dichiarano congiuntamente il sindaco Roberto Lagalla e il vicesindaco e assessore al Bilancio e al Patrimonio Brigida Alaimo, dopo l’approvazione della delibera. “Perché il voto espresso oggi rappresenta un passaggio di grande rilievo per il futuro dello stadio Renzo Barbera e, più in generale, per lo sviluppo della nostra città. L’approvazione della delibera consente infatti anche di rispettare le tempistiche previste per la presentazione della documentazione richiesta dalla FIGC nell’ambito del percorso di candidatura dell’impianto a Euro 2032, un’opportunità strategica che Palermo intende perseguire con determinazione nell’interesse dell’intera comunità“.

“L’atto approvato dall’Aula recepisce le integrazioni e gli approfondimenti condivisi nel corso dell’incontro svoltosi il 29 luglio tra l’Amministrazione comunale, i competenti uffici e i rappresentanti del Palermo FC, dando piena attuazione agli impegni assunti in quella sede e confermando la volontà dell’Amministrazione di definire il nuovo rapporto convenzionale in uno spirito di collaborazione, trasparenza e rispetto reciproco. La sottoscrizione della nuova convenzione resta subordinata alla presentazione di un nuovo Piano Economico-Finanziario (PEF) asseverato, coerente con i contenuti della delibera approvata. Tale documento costituirà il presupposto per il successivo esame e la conseguente deliberazione da parte del Comune. Con l’approvazione odierna – proseguono Lagalla e Alaimo – l’Amministrazione comunale e il Consiglio comunale hanno portato a compimento tutte le attività e gli adempimenti di propria competenza, nel pieno rispetto del percorso condiviso con la società e dalle scadenze fissate da FIGC e UEFA. Confidiamo che anche i successivi passaggi possano essere completati con la medesima tempestività, così da giungere alla sottoscrizione della nuova convenzione e consentire al Palermo FC di procedere con gli investimenti programmati per la riqualificazione dello stadio Barbera, nell’interesse della città, dei tifosi e della valorizzazione di un’infrastruttura strategica per Palermo”.