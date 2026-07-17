Palermo, ucciso a coltellate un 69enne a Bonagia: caccia all’aggressore

La vittima, Vito Petrino, sarebbe stata colpita al culmine di una lite tra vicini. La Polizia indaga sul movente mentre proseguono le ricerche dell’autore del delitto

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Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Un uomo di 69 anni è stato ucciso a Palermo. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe stata accoltellata nel corso di una lite tra vicini avvenuta in via Papa Giovanni XXIII a Bonagia. Le indagini sono condotte dalla polizia. Sono in corso le ricerche dell’aggressore. Sul luogo del delitto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno cercato, invano, di rianimare la vittima. La vittima dell’omicidio a Bonagia si chiama Vito Petrino di 69 anni, rappresentante in pensione. L’uomo è stato affrontato dall’aggressore armato di coltello. La moglie è stata strattonata durante la fuga dell’assassino. Sul luogo del delitto nei pressi del residence di via Papa Giovanni XXIII ci sono i figli sotto choc. Si indaga sul movente.

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