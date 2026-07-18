Palermo imballato: l’Ingolstadt (terza serie tedesca) vince 0-1 nell’amichevole al Mulin da Coi

Sconfitta per il Palermo nella seconda amichevole in ritiro. Passa l’Ingolstadt (terza serie tedesca), che vince per 0-1 per via di una rete di Drakulic al 66′ nell’amichevole disputata oggi al Mulin da Coi. Squadra rosanero imballata dopo i primi giorni di lavoro e i grandi carichi di mister Inzaghi, che nel primo tempo ha giocato con il 4-2-3-1, schierando i seguenti calciatori: Joronen, Pierozzi, Magnani, Ceccaroni, Augello, Palumbo, Segre (C), Ranocchia, Vasic, Palumbo, Johnsen, Pohjanpalo. Nella ripresa, stesso modulo ma cambio giocatori: Joronen: Cassandro, Bani, Peda, Avena; Estevez, Gomes; Le Douaron, Hernani, Gyasi; Anghileri.
Intanto il club ha comunicato di aver prolungato il contratto di Sebastiano Desplanches, che si trasferisce a titolo temporaneo al Frosinone Calcio. E di aver acquisito dal RC Lens le prestazioni sportive di Mattia Fortin, che si trasferisce con la formula del prestito con diritto di opzione.
Questi gli highlights dell’amichevole di oggi: