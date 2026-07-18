Palermo imballato: l’Ingolstadt (terza serie tedesca) vince 0-1 nell’amichevole al Mulin da Coi

Passa l'Ingolstadt (terza serie tedesca), che vince per 0-1 per via di una rete di Drakulic al 66′ nell’amichevole disputata oggi al Mulin da Coi

palermo ingolstadt

Sconfitta per il Palermo nella seconda amichevole in ritiro. Passa l’Ingolstadt (terza serie tedesca), che vince per 0-1 per via di una rete di Drakulic al 66′ nell’amichevole disputata oggi al Mulin da Coi. Squadra rosanero imballata dopo i primi giorni di lavoro e i grandi carichi di mister Inzaghi, che nel primo tempo ha giocato con il 4-2-3-1, schierando i seguenti calciatori: Joronen, Pierozzi, Magnani, Ceccaroni, Augello, Palumbo, Segre (C), Ranocchia, Vasic, Palumbo, Johnsen, Pohjanpalo. Nella ripresa, stesso modulo ma cambio giocatori:  Joronen: Cassandro, Bani, Peda, Avena; Estevez, Gomes; Le Douaron, Hernani, Gyasi; Anghileri.

Intanto il club ha comunicato di aver prolungato il contratto di Sebastiano Desplanches, che si trasferisce a titolo temporaneo al Frosinone Calcio. E di aver acquisito dal RC Lens le prestazioni sportive di Mattia Fortin, che si trasferisce con la formula del prestito con diritto di opzione.

Questi gli highlights dell’amichevole di oggi:

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