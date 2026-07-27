Palermo, giornata di ufficialità: ci sono due cessioni in prestito. E sugli abbonamenti è già boom

Giornata di annunci in casa Palermo, che prosegue la preparazione tra amichevoli, duro lavoro e sorrisi in vista di una nuova stagione in cui – per forza di cose – la squadra rosanero dovrà recitare il ruolo di protagonista. Il club siciliano ha comunicato il prolungamento di contratto di Aljosa Vasic, che contestualmente si trasferisce a titolo temporaneo al FC Sudtirol. Cessione, sempre a titolo temporaneo, anche per Dimitrios Nikolaou, che passa all’OFI Creta FC.

Nel frattempo, sui canali social, la società ha anche reso noto il raggiungimento della quota di 10 mila abbonati in vista della stagione che avrà inizio tra poco meno di un mese. Il popolo rosanero si conferma caldo e passionale, disposto a dare ancora una volta fiducia ai propri beniamini. Già qualche giorno fa, nel corso dell’amichevole contro il Norimberga, gli ultrà avevano fatto sentire tutta la propria passione.