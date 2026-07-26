Palermo dice addio alle carrozze trainate dai cavalli: via alla riconversione elettrica

A Palermo il Consiglio comunale ha approvato un provvedimento che avvia il graduale superamento delle carrozze trainate da cavalli destinate al trasporto turistico, prevedendone la progressiva sostituzione con veicoli elettrici. La misura, accompagnata dal nuovo regolamento comunale per il benessere animale, segna l’inizio di un percorso che punta a coniugare tutela degli animali, sostenibilità e salvaguardia dell’occupazione degli attuali titolari di licenza.

Per la responsabile Oipa Italia dei rapporti con le istituzioni della Regione siciliana, Ornella Speciale, si tratta di una “svolta storica per i diritti degli animali“.

L’amministrazione avrà 180 giorni di tempo per predisporre il piano di riconversione, mentre è previsto un periodo transitorio di un anno per consentire agli operatori di adeguarsi ai nuovi requisiti. Le nuove disposizioni riguarderanno esclusivamente le licenze già esistenti, senza il rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio a trazione animale.

Il nuovo regolamento per la tutela dei benessere degli animali, ne riconosce i diritti, puntando alla prevenzione di forme di maltrattamento e mettendo a disposizione dei cittadini strumenti di segnalazione e alle forze dell’ordine un quadro sanzionatorio operativo.

“Si tratta di un traguardo frutto di una collaborazione attiva tra associazioni animaliste, commissioni consiliari, Asp, il Garante per i diritti degli animali, operatori del settore e altri soggetti coinvolti nelle audizioni – aggiunge l’Oipa – Un cambiamento significativo, che risponde a una crescente sensibilità culturale rispettosa del benessere dei cavalli. Ci auguriamo che la scelta di Palermo possa rappresentare un modello anche per altre città italiane”.