Palermo corre per l’Euro 2032: candidatura inviata alla FIGC, il nuovo Barbera cuore del progetto

È stata formalmente trasmessa alla Federazione Italiana Giuoco Calcio la candidatura della città di Palermo a ospitare UEFA EURO 2032. “Un passaggio decisivo nel percorso che punta a fare di Palermo una delle cinque città italiane chiamate a ospitare il più importante torneo calcistico continentale. Al centro della candidatura c’è la visione sviluppata dal Palermo FC insieme allo studio internazionale Populous, in collaborazione con Turner and Townsend, per la riqualificazione dello Stadio Renzo Barbera: non semplicemente un impianto sportivo rinnovato, ma una nuova infrastruttura urbana, moderna, sostenibile e aperta alla comunità, con il tifoso al centro dell’esperienza in uno spazio di socialità, intrattenimento, lavoro e sviluppo, attivo tutto l’anno“, c’è scritto in una nota.

“La presentazione della candidatura costituisce il coronamento di un percorso straordinario”

“La presentazione della candidatura costituisce il coronamento di un percorso straordinario, diventato in pochi mesi un vero e proprio caso di studio nel panorama sportivo internazionale. Partita da una posizione di svantaggio rispetto ad altre piazze italiane, Palermo è riuscita a costruire una delle candidature più solide e credibili, grazie alla qualità della proposta progettuale, alla rapidità del lavoro svolto e alla capacità di fare sistema. Un percorso che ha già ricevuto attenzione e apprezzamenti dalle massime istituzioni sportive italiane e dalla stessa UEFA“, evidenzia la nota.

“Questo risultato rappresenta un’ulteriore prova della dedizione di City Football Group al progetto Palermo”

“Questo risultato rappresenta un’ulteriore prova della dedizione di City Football Group al progetto Palermo. Dopo la realizzazione del Centro Sportivo e gli investimenti progressivamente crescenti nel Club, questo nuova iniziativa apre la prospettiva di un impegno di lungo termine a beneficio di tutta la città. Un progetto reso possibile grazie al lavoro di tecnici, progettisti, manager e consulenti, sviluppato attraverso un’interlocuzione costante con il Comune di Palermo, la Regione Siciliana, le istituzioni nazionali, la FIGC e la UEFA, e supportato da importanti realtà del mondo bancario: Intesa San Paolo, BPER, Banca del Fucino, Credito Sportivo. In attesa di conoscere il testo della delibera adottata dal Consiglio comunale, l’invio della candidatura segna contemporaneamente la conclusione di una prima fase e l’inizio di una nuova. Il percorso proseguirà, infatti, attraverso i successivi passaggi di valutazione in sede FIGC e presso gli organi UEFA, fino alla selezione finale delle cinque città italiane ospitanti. Palermo arriva a questo appuntamento con ambizione, responsabilità e una visione chiara: fare del nuovo Barbera non soltanto la casa moderna del Palermo FC, ma un’infrastruttura capace di cambiare il futuro della città e di lasciare alla comunità un’eredità duratura, ben oltre UEFA EURO 2032″, conclude la nota.