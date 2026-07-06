Ospitare turisti a Reggio Calabria non è mai stato così conveniente: come Domotek aiuta le strutture ricettive ad abbattere i costi

Il sole inizia a battere forte su Reggio Calabria, l’estate è entrata nel vivo. Lo sanno bene le strutture ricettive reggine che hanno già iniziato a programmare le settimane clou che porteranno un grande afflusso turistico in città e, contestualmente, parecchio lavoro. E costi. Perché sì, oltre al guadagno, bisogna anche guardare all’altra faccia della medaglia di quando si ha un business: le spese. Sostenere un hotel, un residence, una guest house o un bed & breakfast comporta costi importanti anche e soprattutto sotto il profilo energetico. È per questo motivo che tante strutture ricettive reggine stanno iniziando a farsi qualche conto in tasca e a interessarsi all’energia green, al risparmio energetico, per ridurre i costi operativi e offrire un’esperienza eco-friendly ai propri ospiti.

Le soluzioni green per il risparmio delle strutture ricettive reggine

È forte l’interesse delle strutture turistiche reggine per l’integrazione di pannelli solari, solare termico, pompe di calore, sistemi di domotica e strumenti per il monitoraggio dei consumi energetici. L’uso di energie rinnovabili consente non solo di abbattere le emissioni di CO2, ma anche di ottimizzare la gestione dell’energia durante i periodi di maggiore affluenza turistica.

L’estate rappresenta il momento dell’anno in cui il consumo energetico nelle strutture ricettive raggiunge il picco massimo, a causa dell’uso intensivo di condizionatori, illuminazione e impianti elettrici. Per questo motivo, il risparmio energetico diventa una priorità. Grazie a interventi mirati, come l’installazione di sistemi di climatizzazione efficienti e la gestione intelligente degli impianti, le strutture di Reggio Calabria possono ridurre i consumi e a mantenere standard elevati di comfort per i propri ospiti.

Domotek Reggio Calabria: il consulente energetico di riferimento

In questo contesto, Domotek Reggio Calabria si afferma come il punto di riferimento per le strutture ricettive che vogliono ottimizzare l’uso dell’energia. Grazie alla sua esperienza e competenza, Domotek offre consulenza personalizzata, analisi dei consumi e soluzioni tecnologiche innovative per ridurre gli sprechi e migliorare l’efficienza energetica. Gli hotel e le strutture che collaborano con Domotek non solo risparmiano sui costi, ma comunicano anche un chiaro impegno verso la sostenibilità e la responsabilità ambientale.

Rivolgendosi a Domotek, un imprenditore può ottenere una consulenza precisa e puntuale che lo accompagnerà per mano partendo da un sopralluogo gratuito e senza impegno, passando poi alla disamina sul vantaggio economico e giornaliero che il cliente potrà effettivamente avere con l’installazione proposta; la stesura di un piano commerciale energetico “su misura” del cliente. Domotek permette ai propri clienti di accedere a tutti i bonus e i vantaggi attualmente presenti sul mercato, occupandosi anche della gestione delle ‘scartoffie’ burocratiche che spesso rallentano gli imprenditori. Ovviamente, la consulenza non termina con la stretta di mano finale dopo la vendita del prodotto, ma prosegue anche nel post vendita con un rigoroso reparto dedicato all’assistenza per ogni evenienza.

Per richiedere una consulenza o ricevere semplicemente più informazioni al riguardo, basta contattare Domotek S.r.l. al numero 09651892268 o recarsi presso la sede situata in via Ravagnese n° 156 a Reggio Calabria.