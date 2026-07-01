Ospedale Papardo di Messina, De Luca (M5S): “la nomina del direttore non può più attendere”

Si è svolta ieri all’Ospedale Papardo di Messina una riunione della Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana dedicata all’esame delle principali criticità della struttura. Nel corso dell’incontro, il capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’Ars, Antonio De Luca, ha chiesto al direttore generale Catena Di Blasi di procedere nel più breve tempo possibile alla nomina del direttore sanitario, figura ritenuta indispensabile per affrontare alcune delle problematiche emerse durante la riunione.

“Ritengo indispensabile che il Papardo possa contare al più presto su un direttore sanitario. È una figura fondamentale per rafforzare l’organizzazione dell’Azienda e affrontare con maggiore efficacia alcune delle criticità emerse nel corso dei lavori della Commissione. Il direttore generale Di Blasi, da me compulsato, ha assicurato la nomina del direttore sanitario entro i prossimi dieci giorni. Mi auguro che questo impegno venga rispettato, perché rappresenta un passaggio importante per dare risposte concrete ai cittadini e agli operatori sanitari”, evidenzia De Luca. “Continuerò a seguire con attenzione gli sviluppi – conclude il deputato messinese – affinché agli impegni assunti seguano rapidamente i fatti e si possa avviare un percorso concreto di soluzione delle criticità emerse durante la riunione della Commissione. Rimango, inoltre, a disposizione di tutto il personale sanitario e amministrativo per raccogliere e risolvere le tante necessità del nosocomio messinese”, conclude De Luca.