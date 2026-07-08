Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sciotto presenta un’interrogazione all’ARS: “verificare le condizioni dei magazzini”

Il deputato regionale di Sud chiama Nord, Matteo Sciotto, ha presentato un’interrogazione parlamentare rivolta al Presidente della Regione e all’Assessore regionale della Salute per chiedere un’immediata verifica sulle condizioni dei locali adibiti a magazzino economale e magazzino farmaceutico del Presidio Ospedaliero di Barcellona Pozzo di Gotto. “L’atto ispettivo nasce a seguito di segnalazioni che evidenzierebbero diverse criticità, in particolare all’interno del magazzino economale, riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro, l’idoneità dei locali e il rispetto della normativa vigente. Tra gli aspetti segnalati figurano, tra gli altri, presunte carenze nella prevenzione incendi, la movimentazione manuale dei carichi in assenza di adeguati ausili meccanici, la necessità di verificare l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la mancanza di servizi igienici dedicati, docce e armadietti per il personale, oltre alla necessità di approfondimenti sull’idoneità di alcune aree di deposito e della pavimentazione”, c’è scritto in una nota.

“Per il magazzino farmaceutico, pur emergendo un quadro complessivamente migliore, viene comunque richiesta una verifica sul pieno rispetto delle disposizioni vigenti. La sicurezza dei lavoratori e la qualità degli ambienti in cui operano rappresentano una priorità assoluta. Per questo ho ritenuto doveroso chiedere al Governo regionale di accertare tempestivamente la situazione e di intervenire, qualora le criticità segnalate trovassero riscontro, con tutte le azioni necessarie a garantire condizioni di lavoro pienamente conformi alla normativa vigente”, dichiara l’on. Matteo Sciotto. Con l’interrogazione viene chiesto al Governo regionale “se sia già a conoscenza delle problematiche segnalate, se intenda disporre con urgenza un sopralluogo ispettivo e una verifica tecnica straordinaria dei locali e quali iniziative intenda adottare per eliminare eventuali criticità, assicurando la piena tutela della salute e della sicurezza del personale e il corretto svolgimento delle attività logistiche del presidio ospedaliero”.