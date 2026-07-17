Ora è ufficiale: Alfio Torrisi è il nuovo allenatore dell’ACR Messina

Da Reggio Calabria a Messina, dalla Reggina all’ACR. Alfio Torrisi attraverso lo Stretto e diventa il nuovo allenatore dei biancoscudati. Dopo le indiscrezioni e le conferme di queste settimane, arriva anche l’ufficialità. L’ex Trapani, che nella scorsa annata è subentrato a Trocini negli amaranto, ha scelto la sponda siciliana nonostante l’incognita categoria: il ripescaggio in Serie D è più lontano del previsto, ma il tecnico ha accettato anche in caso di Eccellenza.

“L’ACR Messina 1900 – si legge nella nota ufficiale – è lieta di comunicare di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra ad Alfio Domenico Torrisi, che sarà l’allenatore giallorosso per la stagione sportiva 2026/2027. Tecnico di comprovata esperienza e profondo conoscitore della categoria, Torrisi arriva a Messina dopo un percorso ricco di risultati e con l’obiettivo di guidare la squadra nel nuovo corso sportivo del Club. La sua competenza, unita alla capacità di valorizzare il gruppo e costruire un’identità di gioco solida, rappresenta un tassello importante nel progetto tecnico dell’ACR Messina 1900. La Società rivolge a mister Torrisi il più caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro per questa nuova avventura in giallorosso”.

Sui social, l’allenatore si è espresso così: “Chi segue la propria stella non cerca la strada più facile, quella che ‘tutti’ percorrono, ma come Dante va in cerca della propria, anche a costo di attraversare l’inferno”.