Operazione Piazza Pulita, Cannizzaro: “100 trasgressori sanzionati in 10 giorni”. E c’è anche un “imbecille arrestato” | VIDEO

Siamo solo all’inizio, ma i dati sono già parecchio significativi. A 10 giorni dall’avvio dell’operazione Piazza Pulita, sono arrivate 100 sanzioni per i trasgressori beccati a sporcare la città con una scorretta gestione dei rifiuti. Due di essi sono stati anche sanzionati per il conferimento di rifiuti speciali. E, addirittura, è arrivato anche un arresto per un soggetto beccato a incendiare la spazzatura nella zona sud di Reggio Calabria.

A riportare questi dati è stato il sindaco Francesco Cannizzaro, attraverso un contenuto social nel quale ha ribadito un concetto importante: tolleranza zero.

“Con oggi sono esattamente dieci giorni dall’avvio del programma Piazza Pulita che mira a ripulire la città. Sapete quanti trasgressori in dieci giorni abbiamo beccato e sanzionato? Esattamente cento, più due denunciati per conferimento di rifiuti speciali e addirittura un arrestato, un imbecille, che è stato beccato e arrestato perché incendiava i rifiuti nella zona sud della città. Io credo che sono dati assolutamente significativi, consapevoli che ancora c’è molto, moltissimo da fare, soprattutto sul potenziamento e sulla messa a regime della raccolta dei rifiuti che è molto lacunosa e ne siamo assolutamente consapevoli, ma intanto mi premeva ribadire con forza il concetto da cui è partito tutto. Tolleranza zero“, ha dichiarato Cannizzaro.