Operaio morto in un parco eolico del Cosentino, oggi lutto cittadino

Sarà lutto cittadino oggi pomeriggio, a Brindisi Montagna (Potenza), in concomitanza della celebrazione, alle ore 17.30, nella Chiesa Madre di San Nicola Vescovo, dei funerali di Michele Rago, l’operaio di 25 anni morto il 21 luglio scorso a Mongrassano (Cosenza) mentre stava lavorando alla manutenzione di una pala eolica nel parco ‘Aria del vento’. Con la sua ordinanza, il sindaco del piccolo paese alle porte del capoluogo lucano, Gerardo Larocca, ha invitato “cittadini, istituzioni ed esercenti a manifestare il proprio cordoglio, anche sospendendo le attività dalle 16.30 fino alla fine della cerimonia“. Le indagini sull’incidente sul lavoro, con l’ipotesi di omicidio colposo, sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Cosenza.