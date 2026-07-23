Open Innovation Sicilia: Messina ottiene circa 1,8 milioni, finanziati due progetti

La graduatoria definitiva di Open Innovation Sicilia assegna a Messina due dei sedici progetti ammessi al finanziamento nell’intera regione, per un valore complessivo di quasi 1,8 milioni di euro. Il risultato riguarda Sicily Open Lab, promosso dalla società del Patto Territoriale partecipata dalla Camera di Commercio, e SI-SHUB – Sud Innovation Sicily Hub, un acceleratore dal valore di quasi un milione di euro. È questo il dato più rilevante per il territorio: Messina concentra due delle iniziative selezionate a livello siciliano e si prepara a utilizzare le risorse per sostenere la crescita di startup e imprese innovative. A sottolineare la portata del risultato è il sindaco Federico Basile, che collega l’esito della graduatoria al percorso costruito negli ultimi anni tra istituzioni, mondo universitario, ricerca, imprese e operatori dell’innovazione.

La dichiarazione integrale di Federico Basile

Il sindaco di Messina ha commentato il risultato con una dichiarazione nella quale ricostruisce il percorso che ha condotto all’ammissione dei due progetti e indica le prospettive per il futuro: “la graduatoria definitiva di Open Innovation Sicilia consegna a Messina un risultato che parla da solo: due progetti ammessi al finanziamento su sedici in tutta la Sicilia, per quasi 1,8 milioni di euro complessivi — Sicily Open Lab, promosso dalla società del Patto Territoriale partecipata dalla Camera di Commercio, e SI-SHUB – Sud Innovation Sicily Hub, un acceleratore da quasi un milione di euro che selezionerà dieci startup innovative, con oltre l’80% del contributo pubblico trasformato in contributi diretti e servizi gratuiti alle imprese. Due progetti non arrivano per caso. Arrivano perché in questi anni Messina ha costruito un ecosistema, e il Sud Innovation Summit ne è stato il motore più visibile: ha portato in città operatori nazionali, investitori e relazioni. È da quelle relazioni che nasce il partenariato di SI-SHUB con LifeGate Way, realtà che a Milano fa parte del raggruppamento che gestisce lo SmartCityLab insieme al Comune di Milano. Quando scegliemmo di sostenere il Summit, qualcuno parlò di eventi senza ricadute: oggi rispondono i fatti. La Regione, con questo avviso, ha aperto una partita nuova per le startup siciliane, e Messina si è fatta trovare pronta. Il Comune ha accompagnato questo percorso e ha sostenuto formalmente la candidatura di SI-SHUB insieme a Università, CNR, Camera di Commercio e Sicindustria, senza gravare di un euro sul bilancio comunale. Creare le condizioni perché gli investimenti arrivino è il compito di un’amministrazione. Ora il lavoro è moltiplicarli”.